https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898619589.html

Над Курской областью сбили беспилотник

Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 26.09.2023

Над Курской областью сбили беспилотник

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T06:14

2023-09-26T06:14

2023-09-26T06:17

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать шестого сентября около 5.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898512298.html

курская область

россия

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2023

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курская область, россия