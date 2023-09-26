https://ria.ru/20230926/bespilotnik-1898619589.html
Над Курской областью сбили беспилотник
Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 26.09.2023
Над Курской областью сбили беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T06:14
2023-09-26T06:14
2023-09-26T06:17
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать шестого сентября около 5.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230925/bespilotnik-1898512298.html
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
Над Курской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила над Курской областью украинский БПЛА