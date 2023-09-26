Байден принял участие в забастовке рабочих автопрома
Белый дом: Байден принял участие в забастовке рабочих автопрома США
© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден принял во вторник непродолжительное, но "историческое" участие в забастовке работников автопрома, став первым действующим президентом в рядах протестной акции, сообщил Белый дом.
Для участия в акции Байден прилетел в штат Мичиган, где вторую неделю продолжается акция протеста рабочих профсоюза автопрома Америки (UAW). Профсоюз в середине сентября приостановил работу сначала на трех заводах трех крупнейших автопредприятий США - Ford, GM и Stellantis в штатах Миссури, Мичигане и Огайо, затем акция была расширена еще на 38 предприятиях GM и Stellantis. Рабочие требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда, компании считают их требования завышенными. Пока наибольшего успеха профсоюз смог добиться на переговорах с компанией Ford.
"Вы заслуживаете больше, чем вам платят сейчас", - прокричал в мегафон одетый в темно-синюю ветровку и бейсболку Байден толпе рабочих, облаченных в ярко-красные протестные футболки. Под овации протестующих президент повторил слова о том, что "страну построил не Уолл стрит, а средний класс и профсоюзы". Выступление президента заняло всего несколько минут, гораздо дольше перед ним говорил лидер самого профсоюза.
Как заявила незадолго до выступления президента его пресс-секретарь Карин Жань-Пьер, Байден стал "первым действующим президентом, который посещает демонстрацию". В интересах безопасности в Белом доме не сообщали, какой именно пикет в Мичигане посетит президент. При этом Белый дом называет Байдена "наиболее поддерживающим профсоюзы президентом в современной истории".
Примечательно, что визит Байдена в Мичиган предшествует выступлению там основного политического конкурента действующего президента – республиканца Дональда Трампа, который также баллотируется на президентский пост на выборах 2024 года. Ранее профсоюз UAW отозвал свою поддержку кандидатуры Трампа на предстоящих выборах, а политик в свою очередь назвал действия "лидеров" автопрома недальновидными и пригрозил тем, что при действующем руководстве в США в скором времени все производство электромобилей отойдет Китаю.