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СМИ сообщили о переходе Байдена на теннисные ботинки из-за частых падений - РИА Новости, 26.09.2023
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15:40 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/bayden-1898754464.html
СМИ сообщили о переходе Байдена на теннисные ботинки из-за частых падений
СМИ сообщили о переходе Байдена на теннисные ботинки из-за частых падений - РИА Новости, 26.09.2023
СМИ сообщили о переходе Байдена на теннисные ботинки из-за частых падений
Президент США Джо Байден все чаще носит теннисную обувь на фоне частых падений на публике, пишет портал Axios. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:40
2023-09-26T15:40
в мире
сша
колорадо
варшава
джо байден
politico
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден все чаще носит теннисную обувь на фоне частых падений на публике, пишет портал Axios. В июне этого года Байден совершил падение во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо, споткнувшись о стоявший у его ног ящик. "После падения в июне он стал чаще носить теннисные ботинки, чтобы не поскользнуться", - пишет Axios. Команда президента Байдена предпринимает дополнительные меры с тем, чтобы Байден не споткнулся и не упал на публике на фоне приближающихся президентских выборов, отмечает портал Axios. Некоторые демократы, в том числе работающие в администрации Байдена, крайне боятся того, что Байден снова упадет. В особенности их страшит возможность того, что это может произойти в преддверии президентских выборов в ноябре 2024 года, отмечает Axios. В частных беседах некоторые высокопоставленные демократы уже многие месяцы выражают недовольство командой Байдена, указывая на его падение в академии ВВС, а также обращая внимание на то, что президент зачастую выглядит так, будто не знает, куда ему идти, после выступлений. Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден все чаще пользуется укороченным складным трапом при перелетах. В марте 2021 года США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно. В июне 2022 года Байден вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета. В феврале 2023 года президент США споткнулся и упал вперед при посадке в самолет в аэропорту Варшавы, сообщал пул Белого дома. В марте этого года он в очередной раз споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета на авиабазе в штате Алабама.
https://ria.ru/20230925/bayden-1898400784.html
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сша
колорадо
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в мире, сша, колорадо, варшава, джо байден, politico
В мире, США, Колорадо, Варшава, Джо Байден, Politico
СМИ сообщили о переходе Байдена на теннисные ботинки из-за частых падений

Axios: Байден все чаще носит теннисную обувь из-за частых падений на публике

© AP Photo / Andrew HarnikПадение Джо Байдена во время выпускной церемонии академии ВВС США
Падение Джо Байдена во время выпускной церемонии академии ВВС США - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Падение Джо Байдена во время выпускной церемонии академии ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден все чаще носит теннисную обувь на фоне частых падений на публике, пишет портал Axios.
В июне этого года Байден совершил падение во время торжественной церемонии выпуска курсантов академии военно-воздушных сил США в штате Колорадо, споткнувшись о стоявший у его ног ящик.
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"После падения в июне он стал чаще носить теннисные ботинки, чтобы не поскользнуться", - пишет Axios.
Команда президента Байдена предпринимает дополнительные меры с тем, чтобы Байден не споткнулся и не упал на публике на фоне приближающихся президентских выборов, отмечает портал Axios. Некоторые демократы, в том числе работающие в администрации Байдена, крайне боятся того, что Байден снова упадет. В особенности их страшит возможность того, что это может произойти в преддверии президентских выборов в ноябре 2024 года, отмечает Axios.
В частных беседах некоторые высокопоставленные демократы уже многие месяцы выражают недовольство командой Байдена, указывая на его падение в академии ВВС, а также обращая внимание на то, что президент зачастую выглядит так, будто не знает, куда ему идти, после выступлений.
Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден все чаще пользуется укороченным складным трапом при перелетах.
В марте 2021 года США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно. В июне 2022 года Байден вновь оступился, поднимаясь по трапу самолета. В феврале 2023 года президент США споткнулся и упал вперед при посадке в самолет в аэропорту Варшавы, сообщал пул Белого дома. В марте этого года он в очередной раз споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета на авиабазе в штате Алабама.
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