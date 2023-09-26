https://ria.ru/20230926/bayden-1898746942.html

Сын Байдена подал в суд на бывшего адвоката Трампа

Сын Байдена подал в суд на бывшего адвоката Трампа - РИА Новости, 26.09.2023

Сын Байдена подал в суд на бывшего адвоката Трампа

Сын американского президента Джо Байдена Хантер подал в суд на бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани за предполагаемые нарушения, связанные с доступом... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:21

2023-09-26T15:21

2023-09-26T15:21

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хантер байден

дональд трамп

руди джулиани

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Сын американского президента Джо Байдена Хантер подал в суд на бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани за предполагаемые нарушения, связанные с доступом к данным с его ноутбука, пишет телеканал CNBC. Сын Джо Байдена на протяжении нескольких лет подвергался критике со стороны как Джулиани, так и других республиканцев из-за данных в его компьютере. Иск Хантера Байдена направлен не только против Джуалини, но и его адвоката Роберта Костелло. "В течение последних многих месяцев и даже лет ответчики посвятили огромное количество времени и энергии поиску, взлому, фальсификации, манипулированию, копированию, распространению и, в целом, одержимости данными, которые им предоставили и которые были взяты или украдены с устройства истца или его платформы для хранения, включая то, что, по утверждению ответчиков, было получено с предполагаемого "ноутбука" истца", - приводит телеканал выдержку из иска. Ранее американские СМИ сообщали, что адвокаты Хантера Байдена подали иск против бывшего сотрудника администрации Трампа, требуя компенсации за незаконное распространение информации с его ноутбука. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html

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в мире, технологии, сша, делавэр, хантер байден, дональд трамп, руди джулиани, президентские выборы в сша