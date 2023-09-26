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Сын Байдена подал в суд на бывшего адвоката Трампа - РИА Новости, 26.09.2023
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15:21 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/bayden-1898746942.html
Сын Байдена подал в суд на бывшего адвоката Трампа
Сын Байдена подал в суд на бывшего адвоката Трампа - РИА Новости, 26.09.2023
Сын Байдена подал в суд на бывшего адвоката Трампа
Сын американского президента Джо Байдена Хантер подал в суд на бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани за предполагаемые нарушения, связанные с доступом... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:21
2023-09-26T15:21
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руди джулиани
президентские выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Сын американского президента Джо Байдена Хантер подал в суд на бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани за предполагаемые нарушения, связанные с доступом к данным с его ноутбука, пишет телеканал CNBC. Сын Джо Байдена на протяжении нескольких лет подвергался критике со стороны как Джулиани, так и других республиканцев из-за данных в его компьютере. Иск Хантера Байдена направлен не только против Джуалини, но и его адвоката Роберта Костелло. "В течение последних многих месяцев и даже лет ответчики посвятили огромное количество времени и энергии поиску, взлому, фальсификации, манипулированию, копированию, распространению и, в целом, одержимости данными, которые им предоставили и которые были взяты или украдены с устройства истца или его платформы для хранения, включая то, что, по утверждению ответчиков, было получено с предполагаемого "ноутбука" истца", - приводит телеканал выдержку из иска. Ранее американские СМИ сообщали, что адвокаты Хантера Байдена подали иск против бывшего сотрудника администрации Трампа, требуя компенсации за незаконное распространение информации с его ноутбука. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
https://ria.ru/20230922/tramp-1898087480.html
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в мире, технологии, сша, делавэр, хантер байден, дональд трамп, руди джулиани, президентские выборы в сша
В мире, Технологии, США, Делавэр, Хантер Байден, Дональд Трамп, Руди Джулиани, Президентские выборы в США
Сын Байдена подал в суд на бывшего адвоката Трампа

CNBC: Хантер Байден подал в суд на экс-адвоката Трампа из-за доступа к ноутбуку

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Сын американского президента Джо Байдена Хантер подал в суд на бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани за предполагаемые нарушения, связанные с доступом к данным с его ноутбука, пишет телеканал CNBC.
Сын Джо Байдена на протяжении нескольких лет подвергался критике со стороны как Джулиани, так и других республиканцев из-за данных в его компьютере.
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Сын Трампа обвинил Хантера Байдена во взломе своего аккаунта
22 сентября, 17:44
Иск Хантера Байдена направлен не только против Джуалини, но и его адвоката Роберта Костелло.
"В течение последних многих месяцев и даже лет ответчики посвятили огромное количество времени и энергии поиску, взлому, фальсификации, манипулированию, копированию, распространению и, в целом, одержимости данными, которые им предоставили и которые были взяты или украдены с устройства истца или его платформы для хранения, включая то, что, по утверждению ответчиков, было получено с предполагаемого "ноутбука" истца", - приводит телеканал выдержку из иска.
Ранее американские СМИ сообщали, что адвокаты Хантера Байдена подали иск против бывшего сотрудника администрации Трампа, требуя компенсации за незаконное распространение информации с его ноутбука.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
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В миреТехнологииСШАДелавэрХантер БайденДональд ТрампРуди ДжулианиПрезидентские выборы в США
 
 
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