https://ria.ru/20230926/bayden-1898612909.html
Байден присоединится к забастовке работников автопрома
Байден присоединится к забастовке работников автопрома - РИА Новости, 26.09.2023
Байден присоединится к забастовке работников автопрома
Президент США Джо Байден отправится в Мичиган, где намерен присоединиться к забастовке работников автомобильных предприятий, следует из рабочего графика главы... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T02:06
2023-09-26T02:06
2023-09-26T13:20
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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден отправится в Мичиган, где намерен присоединиться к забастовке работников автомобильных предприятий, следует из рабочего графика главы государства, обнародованного Белым домом.Согласно расписанию, ровно в полдень по местному времени (19:00 мск) Байден "присоединится к пикету, чтобы поддержать работников автопрома из числа мужчин и женщин, борющихся за справедливую долю благ, которые они сами помогли создать".Мероприятие продлится не более двух часов, после чего у президента запланирован вылет в Сан-Франциско.Поездка Байдена в Мичиган назначена на день раньше, чем выступление там же его главного политического конкурента — республиканца Дональда Трампа, который также собирается баллотироваться в президенты на выборах 2024 года.В середине сентября крупнейший профсоюз работников американского автопрома United Auto Workers (UAW) объявил забастовку на трех заводах — GM, Ford и Stellantis в штатах Миссури, Мичиган и Огайо.Профсоюз требует от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и других мер. Изначально в забастовке, по данным профсоюза, принимали участие лишь 13 из 146 тысяч членов. Но в UAW предупреждали, что акции протеста станут более масштабными, если сторонам не удастся договориться.
https://ria.ru/20230925/bayden-1898400784.html
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сша, мичиган, сан-франциско, джо байден, дональд трамп, ford motor, в мире
США, Мичиган, Сан-Франциско, Джо Байден, Дональд Трамп, Ford Motor, В мире
Байден присоединится к забастовке работников автопрома
Байден отправится в Мичиган и присоединится к пикету работников автопрома
ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден отправится в Мичиган, где намерен присоединиться к забастовке работников автомобильных предприятий, следует из рабочего графика главы государства, обнародованного Белым домом.
Согласно расписанию, ровно в полдень по местному времени (19:00 мск) Байден "присоединится к пикету, чтобы поддержать работников автопрома из числа мужчин и женщин, борющихся за справедливую долю благ, которые они сами помогли создать".
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Мероприятие продлится не более двух часов, после чего у президента запланирован вылет в Сан-Франциско
.
Поездка Байдена в Мичиган назначена на день раньше, чем выступление там же его главного политического конкурента — республиканца Дональда Трампа
, который также собирается баллотироваться в президенты на выборах 2024 года.
В середине сентября крупнейший профсоюз работников американского автопрома United Auto Workers (UAW) объявил забастовку на трех заводах — GM, Ford
и Stellantis в штатах Миссури
, Мичиган и Огайо
.
Профсоюз требует от компаний значительного повышения зарплат наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и других мер. Изначально в забастовке, по данным профсоюза, принимали участие лишь 13 из 146 тысяч членов. Но в UAW предупреждали, что акции протеста станут более масштабными, если сторонам не удастся договориться.
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