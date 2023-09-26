https://ria.ru/20230926/baku-1898677190.html

В Баку сообщили о сдаче карабахскими армянами бронетехники и оружия

В Баку сообщили о сдаче карабахскими армянами бронетехники и оружия - РИА Новости, 26.09.2023

В Баку сообщили о сдаче карабахскими армянами бронетехники и оружия

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что по условиям договоренностей 20 сентября карабахские армяне по состоянию на 9:00 мск сдали азербайджанской... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:48

2023-09-26T11:48

2023-09-26T11:48

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азербайджан

россия

баку

ситуация в нагорном карабахе

ситуация в зоне карабахского конфликта

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БАКУ, 26 сен – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана сообщило, что по условиям договоренностей 20 сентября карабахские армяне по состоянию на 9:00 мск сдали азербайджанской стороне, в частности, 47 артиллерийских орудий, 22 единицы бронетехники, 909 единиц стрелкового оружия и гранатометов. "Обнародована информация по состоянию на 10:00 26 сентября о военной технике, вооружении и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана. Согласно информации минобороны, на данный момент конфисковано: стрелковое оружие и гранатометы (909), артиллерийские орудия (47), средства ПВО (165), боеприпасы (251 308), снаряжение и принадлежности (1 674), оптические и другие приборы (154), бронетехника (22), автомобильная техника (75), прицепы (21)", - сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230925/mina-1898470820.html

https://ria.ru/20230924/gumpomosch-1898361363.html

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в мире, азербайджан, россия, баку, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта