https://ria.ru/20230926/avtobusy-1898693436.html
Хоценко передал 20 новых экологичных автобусов в омский транспортный парк
Хоценко передал 20 новых экологичных автобусов в омский транспортный парк - РИА Новости, 26.09.2023
Хоценко передал 20 новых экологичных автобусов в омский транспортный парк
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест передали в парк городского пассажирского транспорта 20 новых экологичных автобусов,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:38
2023-09-26T12:38
2023-09-26T13:03
омская область
омск
омская область
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ОМСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест передали в парк городского пассажирского транспорта 20 новых экологичных автобусов, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Новые автобусы "НЕФАЗ" большой вместимости работают на газомоторном топливе. Ключи от них торжественно вручили водителям муниципального пассажирского предприятия №8. Губернатор и мэр осмотрели новые автобусы, которые уже в ближайшее время выйдут на маршруты, а также пообщались с сотрудниками. "Это хороший очередной подарок городу - 20 автобусов, работающих на экологически чистом газомоторном топливе, сегодня выходят на линию и по сути полностью замещают собой весь пассажирский автотранспорт на 33-м маршруте. Это стало возможным благодаря президентскому национальному проекту "Безопасные качественные дороги". На эти цели направлены федеральные, региональные и муниципальные средства. Самое главное, эти автобусы - комфортные, безопасные, экологичные и эстетичные, что тоже немаловажно, потому что современный общественный транспорт - это в том числе и красота нашего города. Работу по обновлению пассажирского транспорта будем продолжать. На сегодняшний день мы существенно обновили парк наших муниципальных транспортных предприятий в Омске. Задача заключается в том, чтобы в результате этой совместной работы по нашему красивому замечательному городу ходил только современный транспорт", - подчеркнул Виталий Хоценко. В автобусах 27 мест, а общая вместимость 102 пассажира, в них есть места для инвалидных колясок. Отсутствие ступенек упрощает посадку и высадку пассажиров. Все автобусы работают на компримированном природном газе и оснащены современной отопительной системой. Новую технику поэтапно выведут на один из самых загруженных магистральных маршрутов, который соединяет противоположные части Омска и проходит по основным центральным магистралям. Сейчас идет процесс покупки еще 10 автобусов большого класса, также работающих на природном газе.
https://ria.ru/20230926/omsk-1898649573.html
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омск, омская область, виталий хоценко
Омская область , Омск, Омская область, Виталий Хоценко
Хоценко передал 20 новых экологичных автобусов в омский транспортный парк
Хоценко передал 20 новых экологичных автобусов в омский транспортный парк
ОМСК, 26 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест передали в парк городского пассажирского транспорта 20 новых экологичных автобусов, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Новые автобусы "НЕФАЗ" большой вместимости работают на газомоторном топливе. Ключи от них торжественно вручили водителям муниципального пассажирского предприятия №8. Губернатор и мэр осмотрели новые автобусы, которые уже в ближайшее время выйдут на маршруты, а также пообщались с сотрудниками.
"Это хороший очередной подарок городу - 20 автобусов, работающих на экологически чистом газомоторном топливе, сегодня выходят на линию и по сути полностью замещают собой весь пассажирский автотранспорт на 33-м маршруте. Это стало возможным благодаря президентскому национальному проекту "Безопасные качественные дороги". На эти цели направлены федеральные, региональные и муниципальные средства. Самое главное, эти автобусы - комфортные, безопасные, экологичные и эстетичные, что тоже немаловажно, потому что современный общественный транспорт - это в том числе и красота нашего города. Работу по обновлению пассажирского транспорта будем продолжать. На сегодняшний день мы существенно обновили парк наших муниципальных транспортных предприятий в Омске. Задача заключается в том, чтобы в результате этой совместной работы по нашему красивому замечательному городу ходил только современный транспорт", - подчеркнул Виталий Хоценко.
В автобусах 27 мест, а общая вместимость 102 пассажира, в них есть места для инвалидных колясок. Отсутствие ступенек упрощает посадку и высадку пассажиров. Все автобусы работают на компримированном природном газе и оснащены современной отопительной системой. Новую технику поэтапно выведут на один из самых загруженных магистральных маршрутов, который соединяет противоположные части Омска и проходит по основным центральным магистралям. Сейчас идет процесс покупки еще 10 автобусов большого класса, также работающих на природном газе.
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