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США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС - РИА Новости, 26.09.2023
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05:30 26.09.2023 (обновлено: 09:00 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ates-1898618311.html
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС - РИА Новости, 26.09.2023
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Вашингтон довел до Москвы, что не будет приглашать Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T05:30
2023-09-26T09:00
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вашингтон довел до Москвы, что не будет приглашать Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.&quot;США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения&quot;, — пояснил дипломат.Он добавил, что Москва продолжает добиваться от Вашингтона выполнения обязательств в качестве принимающей стороны.Решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС демонстрирует "недобросовестность" и "сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизацию сугубо экономического форума", отметил Бердыев, назвав такое положение дел "прискорбным".Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит, никаких решений об участии Москва пока не принимала.
https://ria.ru/20230921/sammit-1897877056.html
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россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС

Посол МИД России Бердыев: США не пригласят Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент России Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вашингтон довел до Москвы, что не будет приглашать Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.
«

"США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения", — пояснил дипломат.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Президент Мексики отказался от участия в саммите АТЭС в США
21 сентября, 19:45
Он добавил, что Москва продолжает добиваться от Вашингтона выполнения обязательств в качестве принимающей стороны.
Решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС демонстрирует "недобросовестность" и "сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизацию сугубо экономического форума", отметил Бердыев, назвав такое положение дел "прискорбным".
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит, никаких решений об участии Москва пока не принимала.
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