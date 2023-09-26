https://ria.ru/20230926/ates-1898618311.html

США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС

США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС - РИА Новости, 26.09.2023

США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС

Вашингтон довел до Москвы, что не будет приглашать Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T05:30

2023-09-26T05:30

2023-09-26T09:00

россия

сша

вашингтон (штат)

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Вашингтон довел до Москвы, что не будет приглашать Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев."США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения", — пояснил дипломат.Он добавил, что Москва продолжает добиваться от Вашингтона выполнения обязательств в качестве принимающей стороны.Решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС демонстрирует "недобросовестность" и "сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизацию сугубо экономического форума", отметил Бердыев, назвав такое положение дел "прискорбным".Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит, никаких решений об участии Москва пока не принимала.

https://ria.ru/20230921/sammit-1897877056.html

https://ria.ru/20230822/tovarooborot-1891574895.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента)