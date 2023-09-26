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В Запорожской области ПВО отразила ракетную атаку ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ataka-1898787449.html
В Запорожской области ПВО отразила ракетную атаку ВСУ
В Запорожской области ПВО отразила ракетную атаку ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023
В Запорожской области ПВО отразила ракетную атаку ВСУ
Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на город Бердянск в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:33
2023-09-26T17:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
бердянск
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на город Бердянск в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Бердянске громко. Жители города слышали громкие взрывы. По предварительным данным, наша ПВО успешно отработала по вражеской ракете, которую боевики ВСУ выпустили по мирному городу. Ракета была сбита на окраине города", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
запорожская область
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запорожская область, бердянск, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Бердянск, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области ПВО отразила ракетную атаку ВСУ

Рогов: в Запорожской области ПВО отразила ракетную атаку ВСУ

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на город Бердянск в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Бердянске громко. Жители города слышали громкие взрывы. По предварительным данным, наша ПВО успешно отработала по вражеской ракете, которую боевики ВСУ выпустили по мирному городу. Ракета была сбита на окраине города", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 сентября, 16:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБердянскВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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