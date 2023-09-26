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В Запорожской области ПВО отразила ракетную атаку ВСУ

В Запорожской области ПВО отразила ракетную атаку ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023

В Запорожской области ПВО отразила ракетную атаку ВСУ

Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на город Бердянск в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:33

2023-09-26T17:33

2023-09-26T17:33

специальная военная операция на украине

запорожская область

бердянск

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Система ПВО отразила ракетную атаку украинских войск на город Бердянск в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "В Бердянске громко. Жители города слышали громкие взрывы. По предварительным данным, наша ПВО успешно отработала по вражеской ракете, которую боевики ВСУ выпустили по мирному городу. Ракета была сбита на окраине города", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

запорожская область

бердянск

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2023

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запорожская область, бердянск, владимир рогов, вооруженные силы украины