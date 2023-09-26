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ВС России отразили танковую атаку в районе Вербового Запорожской области
ВС России отразили танковую атаку в районе Вербового Запорожской области - РИА Новости, 26.09.2023
ВС России отразили танковую атаку в районе Вербового Запорожской области
Российские военные отразили танковую атаку украинских войск в районе села Вербовое Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:26
2023-09-26T12:26
2023-09-26T12:26
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Российские военные отразили танковую атаку украинских войск в районе села Вербовое Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Враг предпринял попытку атаки на трех танках наших позиций в районе села Вербовое, но потерпел поражение. Атака отбита, два танка остались гореть на поле боя", - сказал Рогов. По его словам, российские военные на линии фронта в Запорожской области удерживают свои позиции, пресекая все попытки ВСУ приблизиться и прорвать первую линию обороны. Минобороны РФ накануне в своей сводке сообщило, что подразделения РФ ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили две атаки 71-й егерской бригады войск Украины в районе Вербового.
запорожская область
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РИА Новости
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владимир рогов, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России отразили танковую атаку в районе Вербового Запорожской области
Рогов: ВС России подбили два танка ВСУ в районе Вербового Запорожской области