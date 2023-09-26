https://ria.ru/20230926/atacms-1898613091.html

Белому дому нечего объявить о решении поставить Киеву ракеты ATACMS

Белому дому нечего объявить о решении поставить Киеву ракеты ATACMS - РИА Новости, 26.09.2023

Белому дому нечего объявить о решении поставить Киеву ракеты ATACMS

Белому дому пока нечего объявить о возможном решении предоставить Украине тактические ракеты ATACMS, заявил в понедельник координатор по стратегическим... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T02:20

2023-09-26T02:20

2023-09-26T02:20

украина

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нато

сергей лавров

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в мире

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ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Белому дому пока нечего объявить о возможном решении предоставить Украине тактические ракеты ATACMS, заявил в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби. На минувшей неделе ведущие американские СМИ сообщили, что президент США Джо Байден якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что Вашингтон передаст Киеву ограниченную партию ракет ATACMS с увеличенной дальностью поражения. "Мне нечего объявить касательно ATACMS на данный момент", - сказал Кирби в эфире телеканала CNN в ответ на просьбу прокомментировать данные публикации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230925/reb-1898524666.html

украина

россия

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украина, россия, сша, джон кирби, нато, сергей лавров, джо байден, в мире