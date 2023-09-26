https://ria.ru/20230926/askerov-1898668137.html

Суд вновь оштрафовал бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова*

Суд вновь оштрафовал бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* - РИА Новости, 26.09.2023

Суд вновь оштрафовал бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова*

Савеловский суд Москвы снова оштрафовал на 40 тысяч рублей игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* (признан в РФ иноагентом) за публикации в интернете без... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:22

2023-09-26T11:22

2023-09-26T11:22

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы снова оштрафовал на 40 тысяч рублей игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* (признан в РФ иноагентом) за публикации в интернете без указания своего статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Аскерову Р.Э.* административный штраф в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. В августе суд оштрафовал его также на 40 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) за посты в соцсетях без маркировки иноагента. Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре прошлого года. Ранее он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230616/novikov-1878609441.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва