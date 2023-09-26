https://ria.ru/20230926/askerov-1898668137.html
Суд вновь оштрафовал бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова*
Суд вновь оштрафовал бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* - РИА Новости, 26.09.2023
Суд вновь оштрафовал бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова*
Савеловский суд Москвы снова оштрафовал на 40 тысяч рублей игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* (признан в РФ иноагентом) за публикации в интернете без... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:22
2023-09-26T11:22
2023-09-26T11:22
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москва
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы снова оштрафовал на 40 тысяч рублей игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* (признан в РФ иноагентом) за публикации в интернете без указания своего статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд назначил Аскерову Р.Э.* административный штраф в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. В августе суд оштрафовал его также на 40 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) за посты в соцсетях без маркировки иноагента. Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре прошлого года. Ранее он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд вновь оштрафовал бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова*
Суд оштрафовал экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова еще на 40 тысяч рублей
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы снова оштрафовал на 40 тысяч рублей игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* (признан в РФ иноагентом) за публикации в интернете без указания своего статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Аскерову Р.Э.* административный штраф в размере 40 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. В августе суд оштрафовал его также на 40 тысяч рублей по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) за посты в соцсетях без маркировки иноагента.
Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре прошлого года. Ранее он был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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