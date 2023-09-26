https://ria.ru/20230926/artmasters-1898824672.html

Путин поздравил финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Путин поздравил финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters - РИА Новости, 26.09.2023

Путин поздравил финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов и гостей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023, отметив, что... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T20:36

2023-09-26T20:36

2023-09-26T20:36

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов и гостей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023, отметив, что чемпионат помог молодежи заявить о себе и реализовать свой потенциал. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023 и гостей торжественного мероприятия. Отрадно, что ваш масштабный, интересный проект состоялся и за прошедшее время внёс заметный вклад в профессиональное становление талантливой молодёжи в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий. И, конечно, ArtMasters помог многим юношам и девушкам заявить о себе, в полной мере реализовать свой созидательный потенциал, получить возможность трудоустройства в ведущие театры и киностудии страны", - говорится в телеграмме. Участие в чемпионате начинающих сценаристов, дизайнеров, художников, композиторов, представителей других специальностей из более чем сорока государств убедительно доказывает высокий авторитет отечественной культуры и образования, искреннее стремление молодёжи к укреплению деловых и личных контактов, готовность к сотрудничеству и общению, заявил Путин. "От души поздравляю финалистов чемпионата, желаю всем присутствующим успехов и всего самого доброго", - заключил он.

https://ria.ru/20230921/karera-1897892289.html

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россия, владимир путин, общество