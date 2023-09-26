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Путин поздравил финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters - РИА Новости, 26.09.2023
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20:36 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/artmasters-1898824672.html
Путин поздравил финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters
Путин поздравил финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters - РИА Новости, 26.09.2023
Путин поздравил финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters
Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов и гостей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023, отметив, что... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T20:36
2023-09-26T20:36
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов и гостей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023, отметив, что чемпионат помог молодежи заявить о себе и реализовать свой потенциал. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Приветствую финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023 и гостей торжественного мероприятия. Отрадно, что ваш масштабный, интересный проект состоялся и за прошедшее время внёс заметный вклад в профессиональное становление талантливой молодёжи в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий. И, конечно, ArtMasters помог многим юношам и девушкам заявить о себе, в полной мере реализовать свой созидательный потенциал, получить возможность трудоустройства в ведущие театры и киностудии страны", - говорится в телеграмме. Участие в чемпионате начинающих сценаристов, дизайнеров, художников, композиторов, представителей других специальностей из более чем сорока государств убедительно доказывает высокий авторитет отечественной культуры и образования, искреннее стремление молодёжи к укреплению деловых и личных контактов, готовность к сотрудничеству и общению, заявил Путин. "От души поздравляю финалистов чемпионата, желаю всем присутствующим успехов и всего самого доброго", - заключил он.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters

Путин поздравил финалистов чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов и гостей Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023, отметив, что чемпионат помог молодежи заявить о себе и реализовать свой потенциал. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

ArtMasters — это масштабные соревнования для специалистов в сфере backstage и цифрового искусства, которые реализуют самые крупные креативные проекты под руководством ведущих экспертов.

"Уважаемые друзья! Приветствую финалистов Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2023 и гостей торжественного мероприятия. Отрадно, что ваш масштабный, интересный проект состоялся и за прошедшее время внёс заметный вклад в профессиональное становление талантливой молодёжи в сфере культуры, искусства, творческих и креативных индустрий. И, конечно, ArtMasters помог многим юношам и девушкам заявить о себе, в полной мере реализовать свой созидательный потенциал, получить возможность трудоустройства в ведущие театры и киностудии страны", - говорится в телеграмме.
Участие в чемпионате начинающих сценаристов, дизайнеров, художников, композиторов, представителей других специальностей из более чем сорока государств убедительно доказывает высокий авторитет отечественной культуры и образования, искреннее стремление молодёжи к укреплению деловых и личных контактов, готовность к сотрудничеству и общению, заявил Путин.
"От души поздравляю финалистов чемпионата, желаю всем присутствующим успехов и всего самого доброго", - заключил он.
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