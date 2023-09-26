https://ria.ru/20230926/armeniya-1898719159.html

Песков призвал не сравнивать степень отношений России и США с Арменией

Песков призвал не сравнивать степень отношений России и США с Арменией - РИА Новости, 26.09.2023

Песков призвал не сравнивать степень отношений России и США с Арменией

Косвенное субсидирование РФ - значительный вклад в развитие Армении, поэтому степень отношений России и США с Ереваном вряд ли стоит сравнивать, заявил... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:57

2023-09-26T13:57

2023-09-26T13:57

дмитрий песков

россия

армения

сша

джо байден

никол пашинян

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Косвенное субсидирование РФ - значительный вклад в развитие Армении, поэтому степень отношений России и США с Ереваном вряд ли стоит сравнивать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Если говорят о сотрудничестве в области энергетики, то, конечно же, вряд ли здесь что-то может быть сопоставлено с той глубиной интеграции, которая есть с российской экономикой. Вряд ли может быть настолько сопоставлена опять же с косвенным субсидированием армянской экономики. Давайте не забывать все-таки, что достаточно льготные поставки разных природных ресурсов, помощь, которую оказывает Россия, это очень существенный вклад в развитие Армении и армянского народа. Россия это делала и будет продолжать делать, поэтому, конечно, вряд ли можно сравнивать уровень нашего взаимодействия и наши вовлеченности в это взаимодействие с вовлеченностью американцев", - прокомментировал Песков ситуацию с письмами президента США Джо Байдена премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в которых Байден обещал продолжать и укреплять сотрудничество в области энергетической дипломатии. Также Песков отметил относительно ситуации вокруг писем, что США и Армения – это суверенные страны, "и они имеют свои направления, по которым они развивают взаимодействие и диалог, мы же развиваем по своим направлениям".

https://ria.ru/20230926/antonov-1898616810.html

россия

армения

сша

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дмитрий песков, россия, армения, сша, джо байден, никол пашинян, в мире