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Песков призвал не сравнивать степень отношений России и США с Арменией - РИА Новости, 26.09.2023
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13:57 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898719159.html
Песков призвал не сравнивать степень отношений России и США с Арменией
Песков призвал не сравнивать степень отношений России и США с Арменией - РИА Новости, 26.09.2023
Песков призвал не сравнивать степень отношений России и США с Арменией
Косвенное субсидирование РФ - значительный вклад в развитие Армении, поэтому степень отношений России и США с Ереваном вряд ли стоит сравнивать, заявил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:57
2023-09-26T13:57
дмитрий песков
россия
армения
сша
джо байден
никол пашинян
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Косвенное субсидирование РФ - значительный вклад в развитие Армении, поэтому степень отношений России и США с Ереваном вряд ли стоит сравнивать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Если говорят о сотрудничестве в области энергетики, то, конечно же, вряд ли здесь что-то может быть сопоставлено с той глубиной интеграции, которая есть с российской экономикой. Вряд ли может быть настолько сопоставлена опять же с косвенным субсидированием армянской экономики. Давайте не забывать все-таки, что достаточно льготные поставки разных природных ресурсов, помощь, которую оказывает Россия, это очень существенный вклад в развитие Армении и армянского народа. Россия это делала и будет продолжать делать, поэтому, конечно, вряд ли можно сравнивать уровень нашего взаимодействия и наши вовлеченности в это взаимодействие с вовлеченностью американцев", - прокомментировал Песков ситуацию с письмами президента США Джо Байдена премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в которых Байден обещал продолжать и укреплять сотрудничество в области энергетической дипломатии. Также Песков отметил относительно ситуации вокруг писем, что США и Армения – это суверенные страны, "и они имеют свои направления, по которым они развивают взаимодействие и диалог, мы же развиваем по своим направлениям".
https://ria.ru/20230926/antonov-1898616810.html
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дмитрий песков, россия, армения, сша, джо байден, никол пашинян, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Армения, США, Джо Байден, Никол Пашинян, В мире
Песков призвал не сравнивать степень отношений России и США с Арменией

Песков назвал косвенное субсидирование РФ серьезным вкладом в развитие Армении

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Косвенное субсидирование РФ - значительный вклад в развитие Армении, поэтому степень отношений России и США с Ереваном вряд ли стоит сравнивать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если говорят о сотрудничестве в области энергетики, то, конечно же, вряд ли здесь что-то может быть сопоставлено с той глубиной интеграции, которая есть с российской экономикой. Вряд ли может быть настолько сопоставлена опять же с косвенным субсидированием армянской экономики. Давайте не забывать все-таки, что достаточно льготные поставки разных природных ресурсов, помощь, которую оказывает Россия, это очень существенный вклад в развитие Армении и армянского народа. Россия это делала и будет продолжать делать, поэтому, конечно, вряд ли можно сравнивать уровень нашего взаимодействия и наши вовлеченности в это взаимодействие с вовлеченностью американцев", - прокомментировал Песков ситуацию с письмами президента США Джо Байдена премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в которых Байден обещал продолжать и укреплять сотрудничество в области энергетической дипломатии.
Также Песков отметил относительно ситуации вокруг писем, что США и Армения – это суверенные страны, "и они имеют свои направления, по которым они развивают взаимодействие и диалог, мы же развиваем по своим направлениям".
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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04:26
 
Дмитрий ПесковРоссияАрменияСШАДжо БайденНикол ПашинянВ мире
 
 
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