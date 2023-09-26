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Армении пора перестать спекулировать на отношениях с Россией - РИА Новости, 26.09.2023
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08:00 26.09.2023 (обновлено: 08:04 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html
Армении пора перестать спекулировать на отношениях с Россией
Армении пора перестать спекулировать на отношениях с Россией - РИА Новости, 26.09.2023
Армении пора перестать спекулировать на отношениях с Россией
Армения потеряла Карабах — и теперь ее руководство и часть граждан обвиняют во всем Россию. "Наши дети погибли из-за вас, будь проклята империя зла!" — кричат... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:00
2023-09-26T08:04
армения
ереван
одкб
россия
нагорный карабах
азербайджан
аналитика
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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Армения потеряла Карабах — и теперь ее руководство и часть граждан обвиняют во всем Россию. "Наши дети погибли из-за вас, будь проклята империя зла!" — кричат на митингах в Ереване наиболее экзальтированные протестующие. А премьер-министр Пашинян говорит о том, что "каждый гражданин должен сделать выбор: он участник движения за независимость или покорной задворки".Кто же поставил Армению перед таким выбором, кто хочет видеть ее форпостом, губернией, задворками? Прямо Пашинян не говорит, но все понимают, что речь идет о России, получается, что она стремится сделать Армению своей послушной провинцией. Говорит же премьер-министр о том, что "Армения никогда не отказывалась от союзнических обязательств и не предавала своих союзников": "Но анализ ситуации показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы долгое время надеялись, поставили задачу показать нашу уязвимость и невозможность для народа Армении иметь независимое государство".То есть Москва сознательно подставила своего союзника Армению, не помогла ей отстоять Карабах — и все для того, чтобы сделать ее своей провинцией, лишить государственности? В это верят не только многие армянские руководители и граждане — в этом же убеждает их и Запад. Президент Франции Макрон говорит о том, что Россия поддерживает Азербайджан, а Франция будет с Арменией, а из Вашингтона прибывают все новые американские делегации — все для того, чтобы отстоять независимость небольшого закавказского государства. Которое оказалось между царем и султаном, русскими и тюрками (Турцией и Азербайджаном) — или первые ее присоединят к себе, или вторые.Но если тюрки действительно считают часть Армении своей исторической территорией (как и наоборот), то у русских-то какой интерес? Что для России Армения?Форпост на границе с Турцией? Важная база в Закавказье? Исторически и духовно близкий народ? В самой России отношение к Армении сложное — просто потому, что армян в России живет больше, чем в самой Армении. И это не статистика, а историческая судьба. По сути, армяне воспринимаются как один из народов большой России, имперской, советской и нынешней — и поэтому первично отношение к ним как к народу, а не как к государству. А то, что армянская государственность оказалась за пределами границ нынешней России, воспринимается как непонятное недоразумение, следствие распада СССР, а не как историческая закономерность. Русские не хотят присоединения Армении к России — не потому что против, а потому что вообще не понимают, как она оказалась "независимой".И это не проблема русских — это проблема армян Армении. Им самим нечаянно свалившаяся на голову независимость ничего не дала — население с советских времен уменьшилось, а экономические проблемы (связанные в том числе с последствиями пирровой победы 90-х в войне за Карабах) стали хроническими. Армения всегда называла себя союзником России и признавала, что Москва является гарантом ее безопасности, но не хотела с помощью России решать с Азербайджаном проблему Карабаха. Надеясь непонятно на что — то ли на то, что Баку откажется от реванша, то ли на то, что Москва в любом случае прикроет и не допустит силового решения карабахского вопроса. Обе эти ставки были абсолютно беспочвенны — и нельзя сказать, что российское руководство не предупреждало Ереван об опасности бесконечного затягивания с урегулированием карабахской проблемы.Игнорируя дружеские советы России, Армения в итоге потеряла Карабах, а теперь говорит о возможной потере своей государственности. И этим оправдывает свои попытки сближения с Западом — мол, нам нужны дополнительные гарантии нашей безопасности, потому что русские с этим не справились, а у нас тут турецкая угроза. И заодно пугают Россию потерей позиций в Закавказье (да и на постсоветском пространстве в целом) — вот, теперь все увидят, как Москва не выполняет свои союзнические обязательства.Но разве в Армении не знают, что у России не было никаких обязательств по Карабаху — который даже сам Ереван юридически не признавал? Конечно, знают, но зачем признавать собственные ошибки, когда можно свалить на другого. Разве в Ереване не знают, что никакой Запад не может дать Армении даже часть тех гарантий, которые есть у нее от России? Конечно, знают, но делают вид, что есть какие-то альтернативы союзу с Москвой. Разве в Ереване не знают, что никакого нападения Азербайджана на Армению — с целью пробития через ее территорию Зангезурского коридора в азербайджанскую Нахичевань — быть не может, пока Армения является членом ОДКБ? Так зачем же тогда говорят о возможном выходе из этой военной организации?Вопросов к Еревану сейчас много, но самый главный можно сформулировать так: "Зачем нужно постоянно спекулировать на отношении России к Армении?" Россия не собирается ни бросать Армению на произвол судьбы, ни присоединять ее к себе — она просто хочет, чтобы армяне стали реалистами и были честны (в первую очередь сами с собой). То есть признали очень простые истины: именно Россия является основным местом проживания армянского народа и именно от России зависит само существование независимого (относительно независимого, но по-другому и быть не может в силу исторических, географических и экономических причин) армянского государства. Россия не хочет сделать Армению своей губернией (если, конечно, сами местные армяне этого не попросят), Россия не собирается никуда уходить из Армении и "отдавать ее туркам". Как только большинство граждан армянской республики поймет это, жизнь в этой закавказской стране наконец-то начнет налаживаться.
https://ria.ru/20230925/pashinyan-1898520445.html
https://ria.ru/20230925/armeniya-1898470120.html
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армения, ереван, одкб, россия, нагорный карабах, азербайджан, аналитика, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, ситуация в нагорном карабахе
Армения, Ереван, ОДКБ, Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Аналитика, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, Ситуация в Нагорном Карабахе

Армении пора перестать спекулировать на отношениях с Россией

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкУчастники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе у посольства России в Ереване. 19 сентября 2023 года
Участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе у посольства России в Ереване. 19 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Участники протестов в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе у посольства России в Ереване. 19 сентября 2023 года
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Армения потеряла Карабах — и теперь ее руководство и часть граждан обвиняют во всем Россию. "Наши дети погибли из-за вас, будь проклята империя зла!" — кричат на митингах в Ереване наиболее экзальтированные протестующие. А премьер-министр Пашинян говорит о том, что "каждый гражданин должен сделать выбор: он участник движения за независимость или покорной задворки".
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
МИД заявил о неприемлемых выпадах Пашиняна в адрес России
Вчера, 15:40
Кто же поставил Армению перед таким выбором, кто хочет видеть ее форпостом, губернией, задворками? Прямо Пашинян не говорит, но все понимают, что речь идет о России, получается, что она стремится сделать Армению своей послушной провинцией. Говорит же премьер-министр о том, что "Армения никогда не отказывалась от союзнических обязательств и не предавала своих союзников": "Но анализ ситуации показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы долгое время надеялись, поставили задачу показать нашу уязвимость и невозможность для народа Армении иметь независимое государство".
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Россия продолжит диалог с Арменией, заявил Песков
Вчера, 12:42
То есть Москва сознательно подставила своего союзника Армению, не помогла ей отстоять Карабах — и все для того, чтобы сделать ее своей провинцией, лишить государственности? В это верят не только многие армянские руководители и граждане — в этом же убеждает их и Запад. Президент Франции Макрон говорит о том, что Россия поддерживает Азербайджан, а Франция будет с Арменией, а из Вашингтона прибывают все новые американские делегации — все для того, чтобы отстоять независимость небольшого закавказского государства. Которое оказалось между царем и султаном, русскими и тюрками (Турцией и Азербайджаном) — или первые ее присоединят к себе, или вторые.
Но если тюрки действительно считают часть Армении своей исторической территорией (как и наоборот), то у русских-то какой интерес? Что для России Армения?
Форпост на границе с Турцией? Важная база в Закавказье? Исторически и духовно близкий народ? В самой России отношение к Армении сложное — просто потому, что армян в России живет больше, чем в самой Армении. И это не статистика, а историческая судьба. По сути, армяне воспринимаются как один из народов большой России, имперской, советской и нынешней — и поэтому первично отношение к ним как к народу, а не как к государству. А то, что армянская государственность оказалась за пределами границ нынешней России, воспринимается как непонятное недоразумение, следствие распада СССР, а не как историческая закономерность. Русские не хотят присоединения Армении к России — не потому что против, а потому что вообще не понимают, как она оказалась "независимой".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Армения не перекладывает ответственность на Россию, утверждает Пашинян
21 сентября, 18:16
И это не проблема русских — это проблема армян Армении. Им самим нечаянно свалившаяся на голову независимость ничего не дала — население с советских времен уменьшилось, а экономические проблемы (связанные в том числе с последствиями пирровой победы 90-х в войне за Карабах) стали хроническими. Армения всегда называла себя союзником России и признавала, что Москва является гарантом ее безопасности, но не хотела с помощью России решать с Азербайджаном проблему Карабаха. Надеясь непонятно на что — то ли на то, что Баку откажется от реванша, то ли на то, что Москва в любом случае прикроет и не допустит силового решения карабахского вопроса. Обе эти ставки были абсолютно беспочвенны — и нельзя сказать, что российское руководство не предупреждало Ереван об опасности бесконечного затягивания с урегулированием карабахской проблемы.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Армения обвинила Азербайджан в отсутствии конструктива в мирном процессе
24 сентября, 03:04
Игнорируя дружеские советы России, Армения в итоге потеряла Карабах, а теперь говорит о возможной потере своей государственности. И этим оправдывает свои попытки сближения с Западом — мол, нам нужны дополнительные гарантии нашей безопасности, потому что русские с этим не справились, а у нас тут турецкая угроза. И заодно пугают Россию потерей позиций в Закавказье (да и на постсоветском пространстве в целом) — вот, теперь все увидят, как Москва не выполняет свои союзнические обязательства.
Вид на город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Глава МИД Армении вновь призвал развернуть в Карабахе миссию ООН
24 сентября, 01:56
Но разве в Армении не знают, что у России не было никаких обязательств по Карабаху — который даже сам Ереван юридически не признавал? Конечно, знают, но зачем признавать собственные ошибки, когда можно свалить на другого. Разве в Ереване не знают, что никакой Запад не может дать Армении даже часть тех гарантий, которые есть у нее от России? Конечно, знают, но делают вид, что есть какие-то альтернативы союзу с Москвой. Разве в Ереване не знают, что никакого нападения Азербайджана на Армению — с целью пробития через ее территорию Зангезурского коридора в азербайджанскую Нахичевань — быть не может, пока Армения является членом ОДКБ? Так зачем же тогда говорят о возможном выходе из этой военной организации?
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Песков оценил перспективы встречи лидеров России, Азербайджана и Армении
Вчера, 12:58
Вопросов к Еревану сейчас много, но самый главный можно сформулировать так: "Зачем нужно постоянно спекулировать на отношении России к Армении?" Россия не собирается ни бросать Армению на произвол судьбы, ни присоединять ее к себе — она просто хочет, чтобы армяне стали реалистами и были честны (в первую очередь сами с собой). То есть признали очень простые истины: именно Россия является основным местом проживания армянского народа и именно от России зависит само существование независимого (относительно независимого, но по-другому и быть не может в силу исторических, географических и экономических причин) армянского государства. Россия не хочет сделать Армению своей губернией (если, конечно, сами местные армяне этого не попросят), Россия не собирается никуда уходить из Армении и "отдавать ее туркам". Как только большинство граждан армянской республики поймет это, жизнь в этой закавказской стране наконец-то начнет налаживаться.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Пашинян заявил о необходимости изменить инструменты безопасности Армении
24 сентября, 11:52
 
АрменияЕреванОДКБРоссияНагорный КарабахАзербайджанАналитикаУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном КарабахеСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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