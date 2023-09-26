https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

Армении пора перестать спекулировать на отношениях с Россией

Армении пора перестать спекулировать на отношениях с Россией - РИА Новости, 26.09.2023

Армении пора перестать спекулировать на отношениях с Россией

Армения потеряла Карабах — и теперь ее руководство и часть граждан обвиняют во всем Россию. "Наши дети погибли из-за вас, будь проклята империя зла!" — кричат... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:00

2023-09-26T08:00

2023-09-26T08:04

армения

ереван

одкб

россия

нагорный карабах

азербайджан

аналитика

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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Армения потеряла Карабах — и теперь ее руководство и часть граждан обвиняют во всем Россию. "Наши дети погибли из-за вас, будь проклята империя зла!" — кричат на митингах в Ереване наиболее экзальтированные протестующие. А премьер-министр Пашинян говорит о том, что "каждый гражданин должен сделать выбор: он участник движения за независимость или покорной задворки".Кто же поставил Армению перед таким выбором, кто хочет видеть ее форпостом, губернией, задворками? Прямо Пашинян не говорит, но все понимают, что речь идет о России, получается, что она стремится сделать Армению своей послушной провинцией. Говорит же премьер-министр о том, что "Армения никогда не отказывалась от союзнических обязательств и не предавала своих союзников": "Но анализ ситуации показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы долгое время надеялись, поставили задачу показать нашу уязвимость и невозможность для народа Армении иметь независимое государство".То есть Москва сознательно подставила своего союзника Армению, не помогла ей отстоять Карабах — и все для того, чтобы сделать ее своей провинцией, лишить государственности? В это верят не только многие армянские руководители и граждане — в этом же убеждает их и Запад. Президент Франции Макрон говорит о том, что Россия поддерживает Азербайджан, а Франция будет с Арменией, а из Вашингтона прибывают все новые американские делегации — все для того, чтобы отстоять независимость небольшого закавказского государства. Которое оказалось между царем и султаном, русскими и тюрками (Турцией и Азербайджаном) — или первые ее присоединят к себе, или вторые.Но если тюрки действительно считают часть Армении своей исторической территорией (как и наоборот), то у русских-то какой интерес? Что для России Армения?Форпост на границе с Турцией? Важная база в Закавказье? Исторически и духовно близкий народ? В самой России отношение к Армении сложное — просто потому, что армян в России живет больше, чем в самой Армении. И это не статистика, а историческая судьба. По сути, армяне воспринимаются как один из народов большой России, имперской, советской и нынешней — и поэтому первично отношение к ним как к народу, а не как к государству. А то, что армянская государственность оказалась за пределами границ нынешней России, воспринимается как непонятное недоразумение, следствие распада СССР, а не как историческая закономерность. Русские не хотят присоединения Армении к России — не потому что против, а потому что вообще не понимают, как она оказалась "независимой".И это не проблема русских — это проблема армян Армении. Им самим нечаянно свалившаяся на голову независимость ничего не дала — население с советских времен уменьшилось, а экономические проблемы (связанные в том числе с последствиями пирровой победы 90-х в войне за Карабах) стали хроническими. Армения всегда называла себя союзником России и признавала, что Москва является гарантом ее безопасности, но не хотела с помощью России решать с Азербайджаном проблему Карабаха. Надеясь непонятно на что — то ли на то, что Баку откажется от реванша, то ли на то, что Москва в любом случае прикроет и не допустит силового решения карабахского вопроса. Обе эти ставки были абсолютно беспочвенны — и нельзя сказать, что российское руководство не предупреждало Ереван об опасности бесконечного затягивания с урегулированием карабахской проблемы.Игнорируя дружеские советы России, Армения в итоге потеряла Карабах, а теперь говорит о возможной потере своей государственности. И этим оправдывает свои попытки сближения с Западом — мол, нам нужны дополнительные гарантии нашей безопасности, потому что русские с этим не справились, а у нас тут турецкая угроза. И заодно пугают Россию потерей позиций в Закавказье (да и на постсоветском пространстве в целом) — вот, теперь все увидят, как Москва не выполняет свои союзнические обязательства.Но разве в Армении не знают, что у России не было никаких обязательств по Карабаху — который даже сам Ереван юридически не признавал? Конечно, знают, но зачем признавать собственные ошибки, когда можно свалить на другого. Разве в Ереване не знают, что никакой Запад не может дать Армении даже часть тех гарантий, которые есть у нее от России? Конечно, знают, но делают вид, что есть какие-то альтернативы союзу с Москвой. Разве в Ереване не знают, что никакого нападения Азербайджана на Армению — с целью пробития через ее территорию Зангезурского коридора в азербайджанскую Нахичевань — быть не может, пока Армения является членом ОДКБ? Так зачем же тогда говорят о возможном выходе из этой военной организации?Вопросов к Еревану сейчас много, но самый главный можно сформулировать так: "Зачем нужно постоянно спекулировать на отношении России к Армении?" Россия не собирается ни бросать Армению на произвол судьбы, ни присоединять ее к себе — она просто хочет, чтобы армяне стали реалистами и были честны (в первую очередь сами с собой). То есть признали очень простые истины: именно Россия является основным местом проживания армянского народа и именно от России зависит само существование независимого (относительно независимого, но по-другому и быть не может в силу исторических, географических и экономических причин) армянского государства. Россия не хочет сделать Армению своей губернией (если, конечно, сами местные армяне этого не попросят), Россия не собирается никуда уходить из Армении и "отдавать ее туркам". Как только большинство граждан армянской республики поймет это, жизнь в этой закавказской стране наконец-то начнет налаживаться.

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https://ria.ru/20230921/armeniya-1897857204.html

https://ria.ru/20230924/obvinenie-1898276558.html

https://ria.ru/20230924/karabakh-1898273774.html

https://ria.ru/20230925/peskov-1898473924.html

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армения

ереван

россия

нагорный карабах

азербайджан

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