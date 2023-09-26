https://ria.ru/20230926/antonov-1898618765.html

Антонов назвал реакцию госдепа США на скандал с нацистом в Канаде циничной

Антонов назвал реакцию госдепа США на скандал с нацистом в Канаде циничной - РИА Новости, 26.09.2023

Антонов назвал реакцию госдепа США на скандал с нацистом в Канаде циничной

"Невнятная" реакция пресс-секретаря госдепа США Мэттью Миллера на появление нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады выглядит особенно циничной с учетом якобы РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T05:41

2023-09-26T05:41

2023-09-26T05:51

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. "Невнятная" реакция пресс-секретаря госдепа США Мэттью Миллера на появление нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации США к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом, считает посол России в США Анатолий Антонов. Ранее Миллер заявил, что не владеет информацией о скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады, поскольку в то время был занят на мероприятиях ООН. "Невнятная реакция пресс-секретаря госдепа на появление эсэсовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников Соединенных Штатов выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом. Отказ осудить неонацистские выпады в канадском парламенте – осквернение памяти миллионов простых людей, погибших в годы Второй мировой войны. Это предательство памяти американских солдат и офицеров, отдавших жизни за независимость США", - говорится в заявлении посла в ответ на вопрос СМИ, текст которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США. По словам Антонова, политический истеблишмент США вообще демонстрирует "невнимательность", когда речь идет о нацизме на Украине: не заметил жестокой расправы над противниками госпереворота 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе; не беспокоится по поводу открытого использования так называемыми "добровольческими батальонами" эсэсовской символики; не возражает против открытия в самих США памятников в честь лидеров украинского национализма, сотрудничавших с Адольфом Гитлером. Посол указал, что нежелание официального Вашингтона подвергнуть критике возмутительный инцидент обнажает реальное отношение американских властей к трагическому наследию XX века, а также показывает, что здесь готовы поддерживать тех, кто своими прошлыми преступлениями вдохновляет нынешнее "неонацистское отребье" в Киеве на борьбу против собственного народа и уничтожение всего русского. Антонов заключил, что переписывание истории Второй мировой войны недопустимо, а "коричневая чума должна быть остановлена". Именно этим занимаются на Украине российские Вооруженные Силы в рамках специальной военной операции, отметил посол. Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсэсовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер Палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.

https://ria.ru/20230926/posolstvo-1898612417.html

https://ria.ru/20230925/skandal-1898604553.html

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