https://ria.ru/20230926/antonov-1898618765.html
Антонов назвал реакцию госдепа США на скандал с нацистом в Канаде циничной
Антонов назвал реакцию госдепа США на скандал с нацистом в Канаде циничной - РИА Новости, 26.09.2023
Антонов назвал реакцию госдепа США на скандал с нацистом в Канаде циничной
"Невнятная" реакция пресс-секретаря госдепа США Мэттью Миллера на появление нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады выглядит особенно циничной с учетом якобы РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T05:41
2023-09-26T05:41
2023-09-26T05:51
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. "Невнятная" реакция пресс-секретаря госдепа США Мэттью Миллера на появление нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации США к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом, считает посол России в США Анатолий Антонов. Ранее Миллер заявил, что не владеет информацией о скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады, поскольку в то время был занят на мероприятиях ООН. "Невнятная реакция пресс-секретаря госдепа на появление эсэсовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников Соединенных Штатов выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом. Отказ осудить неонацистские выпады в канадском парламенте – осквернение памяти миллионов простых людей, погибших в годы Второй мировой войны. Это предательство памяти американских солдат и офицеров, отдавших жизни за независимость США", - говорится в заявлении посла в ответ на вопрос СМИ, текст которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США. По словам Антонова, политический истеблишмент США вообще демонстрирует "невнимательность", когда речь идет о нацизме на Украине: не заметил жестокой расправы над противниками госпереворота 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе; не беспокоится по поводу открытого использования так называемыми "добровольческими батальонами" эсэсовской символики; не возражает против открытия в самих США памятников в честь лидеров украинского национализма, сотрудничавших с Адольфом Гитлером. Посол указал, что нежелание официального Вашингтона подвергнуть критике возмутительный инцидент обнажает реальное отношение американских властей к трагическому наследию XX века, а также показывает, что здесь готовы поддерживать тех, кто своими прошлыми преступлениями вдохновляет нынешнее "неонацистское отребье" в Киеве на борьбу против собственного народа и уничтожение всего русского. Антонов заключил, что переписывание истории Второй мировой войны недопустимо, а "коричневая чума должна быть остановлена". Именно этим занимаются на Украине российские Вооруженные Силы в рамках специальной военной операции, отметил посол. Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсэсовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер Палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.
https://ria.ru/20230926/posolstvo-1898612417.html
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сша, канада, россия, анатолий антонов, адольф гитлер, оон, вторая мировая война (1939-1945), в мире
США, Канада, Россия, Анатолий Антонов, Адольф Гитлер, ООН, Вторая мировая война (1939-1945), В мире
Антонов назвал реакцию госдепа США на скандал с нацистом в Канаде циничной
Антонов: реакция пресс-секретаря Госдепа на скандал с нацистом в Канаде цинична
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости.
"Невнятная" реакция пресс-секретаря госдепа США Мэттью Миллера на появление нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации США к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом, считает
посол России в США Анатолий Антонов.
Ранее Миллер заявил, что не владеет информацией о скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады, поскольку в то время был занят на мероприятиях ООН
.
Посольство России обвинило Канаду в поддержке хунты на Украине
"Невнятная реакция пресс-секретаря госдепа на появление эсэсовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников Соединенных Штатов выглядит особенно циничной с учетом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом. Отказ осудить неонацистские выпады в канадском парламенте – осквернение памяти миллионов простых людей, погибших в годы Второй мировой войны. Это предательство памяти американских солдат и офицеров, отдавших жизни за независимость США", - говорится в заявлении посла в ответ на вопрос СМИ, текст которого опубликован в Telegram-канале посольства России в США.
По словам Антонова, политический истеблишмент США вообще демонстрирует "невнимательность", когда речь идет о нацизме на Украине
: не заметил жестокой расправы над противниками госпереворота 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе
; не беспокоится по поводу открытого использования так называемыми "добровольческими батальонами" эсэсовской символики; не возражает против открытия в самих США памятников в честь лидеров украинского национализма, сотрудничавших с Адольфом Гитлером
.
Посол указал, что нежелание официального Вашингтона
подвергнуть критике возмутительный инцидент обнажает реальное отношение американских властей к трагическому наследию XX века, а также показывает, что здесь готовы поддерживать тех, кто своими прошлыми преступлениями вдохновляет нынешнее "неонацистское отребье" в Киеве
на борьбу против собственного народа и уничтожение всего русского.
Антонов заключил, что переписывание истории Второй мировой войны недопустимо, а "коричневая чума должна быть остановлена". Именно этим занимаются на Украине российские Вооруженные Силы в рамках специальной военной операции, отметил посол.
Скандал разразился, когда выяснилось, что приглашенный в парламент Канады пожилой украинский эсэсовец Ярослав Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Спикер Палаты общин Энтони Рота на этом фоне заявил, что не знал всех деталей биографии 98-летнего Хунки, а теперь сожалеет о своем поступке и приносит извинения коллегам.
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