https://ria.ru/20230926/antonov-1898616810.html

Посол Антонов призвал США не усиливать в Армении антироссийские настроения

Посол Антонов призвал США не усиливать в Армении антироссийские настроения - РИА Новости, 26.09.2023

Посол Антонов призвал США не усиливать в Армении антироссийские настроения

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон воздержаться от опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T04:26

2023-09-26T04:26

2023-09-26T10:27

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анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон воздержаться от опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.В частности, посол назвал возмутительными инсинуации чиновников Белого дома о ненадежности России как партнера для Армении в сфере безопасности. По словам Антонова, американцы, по сути, "подпевают неконструктивным публичным заявлениям" армянских политиков, цель которых — снять с себя ответственность за собственные проколы во внутренней и внешней политике."Призываем Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении. Тем самым подтверждают, что задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения нас из данного региона", — подчеркнул Антонов.Посол добавил, что Россия была и остается верным союзником Армении и всегда стремилась оказывать ей помощь, в том числе и направив в Карабах миротворцев. Тот факт, что российские солдаты погибли на своем посту, лишь подчеркивает готовность Москвы идти на сложные решения ради достижения мира между азербайджанским и армянским народами, отметил Антонов.Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе военную операцию, которую назвал "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что армянских подразделений в Карабахе нет. Москва, со своей стороны, призывала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. На следующий день в российском Минобороны сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.Кроме того, российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов, а также медпомощь для пострадавших.

https://ria.ru/20230922/ssha-1897916839.html

https://ria.ru/20230914/pomosch-1896426580.html

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в мире, россия, армения, сша, анатолий антонов