https://ria.ru/20230926/agrarii-1898760680.html
В Приамурье весной начнется строительство коттеджного поселка для аграриев
В Приамурье весной начнется строительство коттеджного поселка для аграриев - РИА Новости, 26.09.2023
В Приамурье весной начнется строительство коттеджного поселка для аграриев
Строительство нового жилого района для аграриев в селе Ивановка Ивановского округа планируют начать весной, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:09
2023-09-26T16:09
2023-09-26T16:09
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Строительство нового жилого района для аграриев в селе Ивановка Ивановского округа планируют начать весной, сообщает правительство Амурской области. До весны специалистам предстоит завершить отсыпку территории, определиться с подрядной организацией, которая будет вести работы, и выбрать наиболее подходящий проект жилого дома. "Новые улицы должны выглядеть привлекательно, мы строим жилой район, который десятилетия будет формировать имидж Ивановки. Микрорайон должен быть выдержан в едином стиле, в одной цветовой гамме. Необходимо подключить к формированию облика нового района специалистов центра развития территорий", - сказал губернатор Василий Орлов. Земельные участки под 56 индивидуальных жилых домов уже выделены. До конца текущего года рабочие заасфальтируют дорогу к месту будущей массовой застройки и установят фонари. Как отмечают в правительстве, масштабный проект в Ивановке реализуется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Возводить дома для своих сотрудников при поддержке "Корпорации развитии жилищного строительства" будут аграрные предприятия округа, при этом правительство компенсирует им часть затрат на строительство и обеспечит новому району необходимую инфраструктуру. К работам готовы приступить два крупных предприятия — АО "Луч" и ООО "Имени Негруна", оба уже имеют опыт строительства жилья для своих сотрудников.
https://ria.ru/20230922/orlov-1897967589.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье весной начнется строительство коттеджного поселка для аграриев
В Приамурье весной начнется строительство коттеджного поселка для аграриев
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Строительство нового жилого района для аграриев в селе Ивановка Ивановского округа планируют начать весной, сообщает правительство Амурской области.
До весны специалистам предстоит завершить отсыпку территории, определиться с подрядной организацией, которая будет вести работы, и выбрать наиболее подходящий проект жилого дома.
"Новые улицы должны выглядеть привлекательно, мы строим жилой район, который десятилетия будет формировать имидж Ивановки. Микрорайон должен быть выдержан в едином стиле, в одной цветовой гамме. Необходимо подключить к формированию облика нового района специалистов центра развития территорий", - сказал губернатор Василий Орлов
.
Земельные участки под 56 индивидуальных жилых домов уже выделены. До конца текущего года рабочие заасфальтируют дорогу к месту будущей массовой застройки и установят фонари.
Как отмечают в правительстве, масштабный проект в Ивановке реализуется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Возводить дома для своих сотрудников при поддержке "Корпорации развитии жилищного строительства" будут аграрные предприятия округа, при этом правительство компенсирует им часть затрат на строительство и обеспечит новому району необходимую инфраструктуру. К работам готовы приступить два крупных предприятия — АО "Луч" и ООО "Имени Негруна", оба уже имеют опыт строительства жилья для своих сотрудников.
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