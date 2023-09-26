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В Пентагоне надеются на сдерживающий фактор танков Abrams

В Пентагоне надеются на сдерживающий фактор танков Abrams - РИА Новости, 26.09.2023

В Пентагоне надеются на сдерживающий фактор танков Abrams

Пентагон считает, что танки Abrams, в способность которых изменить ситуацию на фронте не верят даже в Киеве, послужат "мощным сдерживающим фактором". РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:52

2023-09-26T10:52

2023-09-26T10:52

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пентагон считает, что танки Abrams, в способность которых изменить ситуацию на фронте не верят даже в Киеве, послужат "мощным сдерживающим фактором". В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говорят о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят". "Само наличие танков Abrams служит мощным сдерживающим фактором... Имея в своем арсенале эти танки, украинская армия может более эффективно противостоять агрессивным действиям", - приводит портал War Zone заявление Пентагона. В оборонном ведомстве США добавили, что поставка Киеву Abrams свидетельствует об "ощутимой приверженности обороне и стабильности" Украины со стороны Вашингтона. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, министерство обороны сша, украина, вооруженные силы украины, m1a2 abrams, ситуация в днр и лнр