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Источник: в 2024 году начнутся испытания беспилотного броневика "Зубило" - РИА Новости, 25.09.2023
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04:05 25.09.2023 (обновлено: 05:57 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/zubilo-1898401425.html
Источник: в 2024 году начнутся испытания беспилотного броневика "Зубило"
Источник: в 2024 году начнутся испытания беспилотного броневика "Зубило" - РИА Новости, 25.09.2023
Источник: в 2024 году начнутся испытания беспилотного броневика "Зубило"
Первый опытный образец беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" планируется передать на испытания российской армии весной 2024 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T04:05
2023-09-25T05:57
кубинка
набережные челны
вооруженные силы рф
безопасность
технологии
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Первый опытный образец беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" планируется передать на испытания российской армии весной 2024 года, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Впервые данную машину представили в августе на военно-техническом форуме "Армия-2023"."Беспилотная платформа "Зубило" после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка. Прежде всего речь идет об электронной начинке, позволяющей машине действовать в автономном режиме. К концу года ее доработку должны завершить, после чего, ориентировочно, весной 2024 года "Зубило" передадут на испытания в ВС РФ", - сказал собеседник агентства.Беспилотная бронированная платформа "Зубило" на серийном шасси "КамАЗа" предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.Как рассказывал РИА Новости разработчик данной машины – главный конструктор АО "Ремдизель" (Набережные Челны) Игорь Зарахович, – в перспективе "Зубило" может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта.Как отмечал конструктор, оперативно наладить массовое производство "Зубила" можно за счет того, что машина собирается из доступных серийных комплектующих.
https://ria.ru/20230918/bespilotnik-1896878085.html
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кубинка, набережные челны, вооруженные силы рф, безопасность, технологии
Кубинка, Набережные Челны, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Технологии
Источник: в 2024 году начнутся испытания беспилотного броневика "Зубило"

Военные весной 2024 года начнут испытания беспилотного броневика "Зубило"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБеспилотный бронеавтомобиль "Зубило" на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Беспилотный бронеавтомобиль Зубило на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Первый опытный образец беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" планируется передать на испытания российской армии весной 2024 года, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Впервые данную машину представили в августе на военно-техническом форуме "Армия-2023".
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"Беспилотная платформа "Зубило" после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка. Прежде всего речь идет об электронной начинке, позволяющей машине действовать в автономном режиме. К концу года ее доработку должны завершить, после чего, ориентировочно, весной 2024 года "Зубило" передадут на испытания в ВС РФ", - сказал собеседник агентства.
Беспилотная бронированная платформа "Зубило" на серийном шасси "КамАЗа" предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.
Как рассказывал РИА Новости разработчик данной машины – главный конструктор АО "Ремдизель" (Набережные Челны) Игорь Зарахович, – в перспективе "Зубило" может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта.
Как отмечал конструктор, оперативно наладить массовое производство "Зубила" можно за счет того, что машина собирается из доступных серийных комплектующих.
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КубинкаНабережные ЧелныВооруженные силы РФБезопасностьТехнологии
 
 
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