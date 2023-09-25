https://ria.ru/20230925/zubilo-1898401425.html

Источник: в 2024 году начнутся испытания беспилотного броневика "Зубило"

Источник: в 2024 году начнутся испытания беспилотного броневика "Зубило" - РИА Новости, 25.09.2023

Источник: в 2024 году начнутся испытания беспилотного броневика "Зубило"

Первый опытный образец беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" планируется передать на испытания российской армии весной 2024 года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T04:05

2023-09-25T04:05

2023-09-25T05:57

кубинка

набережные челны

вооруженные силы рф

безопасность

технологии

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Первый опытный образец беспилотного бронеавтомобиля "Зубило" планируется передать на испытания российской армии весной 2024 года, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Впервые данную машину представили в августе на военно-техническом форуме "Армия-2023"."Беспилотная платформа "Зубило" после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка. Прежде всего речь идет об электронной начинке, позволяющей машине действовать в автономном режиме. К концу года ее доработку должны завершить, после чего, ориентировочно, весной 2024 года "Зубило" передадут на испытания в ВС РФ", - сказал собеседник агентства.Беспилотная бронированная платформа "Зубило" на серийном шасси "КамАЗа" предназначена для поддержки штурмовых групп, подвоза боеприпасов, транспортировки грузов и раненых, а также подзарядки радиостанций и квадрокоптеров.Как рассказывал РИА Новости разработчик данной машины – главный конструктор АО "Ремдизель" (Набережные Челны) Игорь Зарахович, – в перспективе "Зубило" может выпускаться массово, чтобы минимизировать участие человека в боях на опасных участках фронта.Как отмечал конструктор, оперативно наладить массовое производство "Зубила" можно за счет того, что машина собирается из доступных серийных комплектующих.

https://ria.ru/20230918/bespilotnik-1896878085.html

https://ria.ru/20230920/dron-1897677646.html

кубинка

набережные челны

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кубинка, набережные челны, вооруженные силы рф, безопасность, технологии