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Совфед назначил Зорькина председателем Конституционного суда - РИА Новости, 25.09.2023
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12:47 25.09.2023 (обновлено: 15:07 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/zorkin-1898471791.html
Совфед назначил Зорькина председателем Конституционного суда
Совфед назначил Зорькина председателем Конституционного суда - РИА Новости, 25.09.2023
Совфед назначил Зорькина председателем Конституционного суда
Совет Федерации на заседании в понедельник назначил Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда России (КС РФ). РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:47
2023-09-25T15:07
валерий зорькин
совет федерации рф
россия
конституционный суд рф
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в понедельник назначил Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда России (КС РФ).Кроме того, верхняя палата утвердила кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи КС РФ.Ранее кандидатура Зорькина была поддержана в комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.Зорькин возглавлял КС РФ в 1991-1993 годах, а после перерыва стал возглавлять его с 2003 года. Ранее кандидатура председателя КС РФ избиралась судьями суда. После реформы в 2009 году кандидатура председателя суда стала вноситься в Совет Федерации президентом РФ, после чего палата назначает на эту должность.Лобов является доцентом конституционного права, ранее он занимал должность судьи ЕСПЧ от РФ. Его работа была приостановлена ЕСПЧ 17 марта 2022 года, так как Россия вышла из Совета Европы. Позднее должность судьи ЕСПЧ от РФ была упразднена.В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что председатель КС РФ - должность, требующая "высокой профессиональной квалификации", по её словам, Зорькин всеми этими качествами "в полной мере обладает"."Я полагаю, что президент РФ Владимир Владимирович Путин внес очень достойную кандидатуру и предложил дать возможность Зорькину Валерию Дмитриевичу продолжить работу в этом качестве, поскольку он так гладью хорошо вышивает, что нет ни одного узелка", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20230523/sud-1873730421.html
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валерий зорькин, совет федерации рф, россия, конституционный суд рф
Валерий Зорькин, Совет Федерации РФ, Россия, Конституционный суд РФ
Совфед назначил Зорькина председателем Конституционного суда

Совфед назначил Зорькина на должность председателя Конституционного суда

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в понедельник назначил Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда России (КС РФ).
Кроме того, верхняя палата утвердила кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи КС РФ.
Ранее кандидатура Зорькина была поддержана в комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.
Зорькин возглавлял КС РФ в 1991-1993 годах, а после перерыва стал возглавлять его с 2003 года. Ранее кандидатура председателя КС РФ избиралась судьями суда. После реформы в 2009 году кандидатура председателя суда стала вноситься в Совет Федерации президентом РФ, после чего палата назначает на эту должность.
Лобов является доцентом конституционного права, ранее он занимал должность судьи ЕСПЧ от РФ. Его работа была приостановлена ЕСПЧ 17 марта 2022 года, так как Россия вышла из Совета Европы. Позднее должность судьи ЕСПЧ от РФ была упразднена.
В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что председатель КС РФ - должность, требующая "высокой профессиональной квалификации", по её словам, Зорькин всеми этими качествами "в полной мере обладает".
"Я полагаю, что президент РФ Владимир Владимирович Путин внес очень достойную кандидатуру и предложил дать возможность Зорькину Валерию Дмитриевичу продолжить работу в этом качестве, поскольку он так гладью хорошо вышивает, что нет ни одного узелка", - подчеркнула она.
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