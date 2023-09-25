https://ria.ru/20230925/zorkin-1898471791.html

Совфед назначил Зорькина председателем Конституционного суда

Совфед назначил Зорькина председателем Конституционного суда - РИА Новости, 25.09.2023

Совфед назначил Зорькина председателем Конституционного суда

Совет Федерации на заседании в понедельник назначил Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда России (КС РФ). РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:47

2023-09-25T12:47

2023-09-25T15:07

валерий зорькин

совет федерации рф

россия

конституционный суд рф

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в понедельник назначил Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда России (КС РФ).Кроме того, верхняя палата утвердила кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи КС РФ.Ранее кандидатура Зорькина была поддержана в комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.Зорькин возглавлял КС РФ в 1991-1993 годах, а после перерыва стал возглавлять его с 2003 года. Ранее кандидатура председателя КС РФ избиралась судьями суда. После реформы в 2009 году кандидатура председателя суда стала вноситься в Совет Федерации президентом РФ, после чего палата назначает на эту должность.Лобов является доцентом конституционного права, ранее он занимал должность судьи ЕСПЧ от РФ. Его работа была приостановлена ЕСПЧ 17 марта 2022 года, так как Россия вышла из Совета Европы. Позднее должность судьи ЕСПЧ от РФ была упразднена.В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что председатель КС РФ - должность, требующая "высокой профессиональной квалификации", по её словам, Зорькин всеми этими качествами "в полной мере обладает"."Я полагаю, что президент РФ Владимир Владимирович Путин внес очень достойную кандидатуру и предложил дать возможность Зорькину Валерию Дмитриевичу продолжить работу в этом качестве, поскольку он так гладью хорошо вышивает, что нет ни одного узелка", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20230523/sud-1873730421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валерий зорькин, совет федерации рф, россия, конституционный суд рф