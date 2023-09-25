https://ria.ru/20230925/znaki-1898446381.html

"Теряет доверие": офицер ЦРУ вынес приговор Украине

"Теряет доверие": офицер ЦРУ вынес приговор Украине - РИА Новости, 25.09.2023

"Теряет доверие": офицер ЦРУ вынес приговор Украине

Холодный прием Владимира Зеленского в США свидетельствует о потере интереса к Украине, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:15

2023-09-25T11:15

2023-09-25T11:43

в мире

россия

сша

владимир зеленский

филип джиральди

кевин маккарти

оон

генеральная ассамблея оон

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МОСВА, 25 сен – РИА Новости. Холодный прием Владимира Зеленского в США свидетельствует о потере интереса к Украине, заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Джорджа Гэллоуэя."Если посмотреть на встречи, в которых Зеленский принимал участие в Вашингтоне, то там не было теплого приема. Во время его прошлого визита его чествовали как героя, аплодисменты стоя в Конгрессе <…>. В этот раз все прошло тихо. Например, Маккарти (спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. – Прим. ред.) даже его не встретил, когда он приехал. <…> Не было никакого энтузиазма", – оценил он заокеанское турне Зеленского.Джиральди также отметил, что выступление украинского лидера на Генассамблее ООН оказалось полностью провальным, так как на нем почти никто не присутствовал и не слушал. Кроме того, добавил эксперт, западные СМИ все чаще стали разоблачать ложь Зеленского о России, что несомненно подрывает доверие к нему."Мир начал просыпаться и понимать, что тут происходит. <…> Зеленский теряет доверие к себе", - резюмировал Джеральди.Владимир Зеленский в своем выступлении в ООН заявил, что организация в "глухом углу", и связано это якобы с правом вето России. Он утверждал, что РФ якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада СССР. Он предложил реформировать ООН, в частности, механизм применения права вето. По его словам, у Генассамблеи ООН должно быть право преодолевать вето путем набора двух третей голосов. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Генеральной Ассамблее ООН следует рассмотреть причины невыполнения принятых ранее резолюций СБ ООН вместо того, чтобы под нажимом западных стран рассматривать случаи применения права вето.

https://ria.ru/20230924/formula-1898291285.html

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в мире, россия, сша, владимир зеленский, филип джиральди, кевин маккарти, оон, генеральная ассамблея оон, центральное разведывательное управление (цру)