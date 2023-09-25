https://ria.ru/20230925/zhile-1898528586.html

В МО рассказали, как получить квартиру по сертификатам

В МО рассказали, как получить квартиру по сертификатам - РИА Новости, 25.09.2023

В МО рассказали, как получить квартиру по сертификатам

В Московской области продолжается реализация программы по переселению жителей аварийных домов в новые квартиры. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:05

2023-09-25T16:05

2023-09-25T16:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Московской области продолжается реализация программы по переселению жителей аварийных домов в новые квартиры. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заявление министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.По его словам, программа коснется 42 округов, в которых построят 348 тысяч квадратных метров жилплощади. Как только возведение новых домов завершится, приобрести недвижимость там смогут муниципалитеты и владельцы сертификатов."По выдаче сертификатов: предлагаем покупать один квадратный метр жилья по цене 138 тысяч рублей. Покупать столько, сколько есть по факту, но не менее 33,5 квадратных метров", – подчеркнул Локтев.Он напомнил, что получить сертификат смогут только те, кто стал владельцем недвижимости до признания ее аварийной, и лишь в том случае, если у них нет другого жилья. Кроме того, реализовать документ и приобрести новые квадратные метры необходимо в течение одного года после его получения.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)