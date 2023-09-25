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"Пытаюсь понять". Дуду удивили слова Зеленского о Польше и России - РИА Новости, 25.09.2023
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17:26 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/zelenskiy-1898552483.html
"Пытаюсь понять". Дуду удивили слова Зеленского о Польше и России
"Пытаюсь понять". Дуду удивили слова Зеленского о Польше и России - РИА Новости, 25.09.2023
"Пытаюсь понять". Дуду удивили слова Зеленского о Польше и России
Президента Польши Анджея Дуду удивили слова Владимира Зеленского о том, что Варшава действует заодно с Москвой, блокируя импорт зерна с Украины. Об этом... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:26
2023-09-25T17:26
политика
польша
россия
варшава
владимир зеленский
анджей дуда
оон
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президента Польши Анджея Дуду удивили слова Владимира Зеленского о том, что Варшава действует заодно с Москвой, блокируя импорт зерна с Украины. Об этом сообщило Polskie Radio 24."Прежде всего меня удивило, что этот на самом деле мелкий спор был поднят им с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. &lt;…&gt; В этом споре много эмоций, и я пытаюсь понять Владимира Зеленского", — сказал Дуда.По мнению президента, выпады украинского лидера в адрес Варшавы могут спровоцировать антиукраинские настроения в республике. Многие жители Польши уже почувствовали себя оскорбленными, рассказал он.В начале недели Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, "подыграв" таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.
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политика, польша, россия, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, оон, генеральная ассамблея оон
Политика, Польша, Россия, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
"Пытаюсь понять". Дуду удивили слова Зеленского о Польше и России

Президента Польши удивили слова Зеленского о "сговоре" Варшавы с Москвой

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президента Польши Анджея Дуду удивили слова Владимира Зеленского о том, что Варшава действует заодно с Москвой, блокируя импорт зерна с Украины. Об этом сообщило Polskie Radio 24.
«
"Прежде всего меня удивило, что этот на самом деле мелкий спор был поднят им с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. <…> В этом споре много эмоций, и я пытаюсь понять Владимира Зеленского", — сказал Дуда.
По мнению президента, выпады украинского лидера в адрес Варшавы могут спровоцировать антиукраинские настроения в республике. Многие жители Польши уже почувствовали себя оскорбленными, рассказал он.
В начале недели Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, "подыграв" таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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ПолитикаПольшаРоссияВаршаваВладимир ЗеленскийАнджей ДудаООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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