https://ria.ru/20230925/zelenskiy-1898552483.html

"Пытаюсь понять". Дуду удивили слова Зеленского о Польше и России

"Пытаюсь понять". Дуду удивили слова Зеленского о Польше и России - РИА Новости, 25.09.2023

"Пытаюсь понять". Дуду удивили слова Зеленского о Польше и России

Президента Польши Анджея Дуду удивили слова Владимира Зеленского о том, что Варшава действует заодно с Москвой, блокируя импорт зерна с Украины. Об этом... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:26

2023-09-25T17:26

2023-09-25T17:26

политика

польша

россия

варшава

владимир зеленский

анджей дуда

оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президента Польши Анджея Дуду удивили слова Владимира Зеленского о том, что Варшава действует заодно с Москвой, блокируя импорт зерна с Украины. Об этом сообщило Polskie Radio 24."Прежде всего меня удивило, что этот на самом деле мелкий спор был поднят им с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. <…> В этом споре много эмоций, и я пытаюсь понять Владимира Зеленского", — сказал Дуда.По мнению президента, выпады украинского лидера в адрес Варшавы могут спровоцировать антиукраинские настроения в республике. Многие жители Польши уже почувствовали себя оскорбленными, рассказал он.В начале недели Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, "подыграв" таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.

https://ria.ru/20230925/polsha-1898493891.html

польша

россия

варшава

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политика, польша, россия, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, оон, генеральная ассамблея оон