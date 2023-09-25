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В Лондоне получили заявления о сексуальных преступлениях Рассела Брэнда

В Лондоне получили заявления о сексуальных преступлениях Рассела Брэнда - РИА Новости, 25.09.2023

В Лондоне получили заявления о сексуальных преступлениях Рассела Брэнда

Полиция Лондона получила ряд заявлений о преступлениях сексуального характера, связанных с бывшим мужем Кэти Перри, британским актером и комиком Расселом... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:26

2023-09-25T20:26

2023-09-25T20:26

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Лондона получила ряд заявлений о преступлениях сексуального характера, связанных с бывшим мужем Кэти Перри, британским актером и комиком Расселом Брэндом, сообщает телеканал Sky News. "После расследования, проведенного телеканалом Channel 4 Dispatches и газетой Sunday Times, полиция получила ряд заявлений о сексуальных преступлениях в Лондоне", - приводит телеканал заявление полиции Лондона, отмечая, что они связаны с Брэндом. Отмечается, что полиция получила ряд заявлений о преступлениях сексуального характера, совершенных также и в других регионах страны. По данным телеканала, полиция будет оказывать специализированную помощь всем женщинам, которые подали заявление. Согласно информации телеканала, задержания не проводились, расследование продолжается. Ранее телеканал сообщал, что онлайн-сервис по видеохостингу YouTube отключил монетизацию на всех каналах британского актера и комика Рассела Брэнда после заявлений о случаях изнасилования и сексуальных домогательств с его стороны в период с 2006 по 2013 год. Газета Times ранее сообщала, что в этот период четыре женщины заявили об изнасилованиях, другие женщины выдвинули ряд обвинений в том, что Брэнд вел себя как "жестокий человек". Позднее издание писало, что к нему обратились и другие женщины, утверждавшие, что стали жертвами Брэнда. В понедельник полиция Лондона заявила, что к ним обратились с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны актера, относящихся к 2003 году. По данным издания Times, одна из женщин утверждает, что актер изнасиловал ее в его доме в Лос-Анджелесе. Вторая заявила, что Брэнд напал на нее, когда ему был 31 год, а ей 16, она в то время еще училась в школе. Еще одна утверждает, что актер подверг ее сексуальному насилию, когда она работала с ним в Лос-Анджелесе. Четвертая женщина также заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера. Сам Брэнд опубликовал видеоролик в социальной сети X, в котором отверг все обвинения.

https://ria.ru/20230728/kharassment-1886625083.html

https://ria.ru/20230907/akter-1894865374.html

https://ria.ru/20230615/znamenitosti-1878286487.html

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в мире, лондон, кэти перри (хадсон), youtube, sunday times, лос-анджелес