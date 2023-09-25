В Лондоне получили заявления о сексуальных преступлениях Рассела Брэнда
В Лондоне получили заявления о сексуальных преступлениях экс-мужа Кэти Перри
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloБританский актер Рассел Брэнд
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Британский актер Рассел Брэнд. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Полиция Лондона получила ряд заявлений о преступлениях сексуального характера, связанных с бывшим мужем Кэти Перри, британским актером и комиком Расселом Брэндом, сообщает телеканал Sky News.
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"После расследования, проведенного телеканалом Channel 4 Dispatches и газетой Sunday Times, полиция получила ряд заявлений о сексуальных преступлениях в Лондоне", - приводит телеканал заявление полиции Лондона, отмечая, что они связаны с Брэндом.
Отмечается, что полиция получила ряд заявлений о преступлениях сексуального характера, совершенных также и в других регионах страны.
По данным телеканала, полиция будет оказывать специализированную помощь всем женщинам, которые подали заявление. Согласно информации телеканала, задержания не проводились, расследование продолжается.
Ранее телеканал сообщал, что онлайн-сервис по видеохостингу YouTube отключил монетизацию на всех каналах британского актера и комика Рассела Брэнда после заявлений о случаях изнасилования и сексуальных домогательств с его стороны в период с 2006 по 2013 год.
Газета Times ранее сообщала, что в этот период четыре женщины заявили об изнасилованиях, другие женщины выдвинули ряд обвинений в том, что Брэнд вел себя как "жестокий человек". Позднее издание писало, что к нему обратились и другие женщины, утверждавшие, что стали жертвами Брэнда. В понедельник полиция Лондона заявила, что к ним обратились с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны актера, относящихся к 2003 году.
По данным издания Times, одна из женщин утверждает, что актер изнасиловал ее в его доме в Лос-Анджелесе. Вторая заявила, что Брэнд напал на нее, когда ему был 31 год, а ей 16, она в то время еще училась в школе. Еще одна утверждает, что актер подверг ее сексуальному насилию, когда она работала с ним в Лос-Анджелесе. Четвертая женщина также заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны актера.
Сам Брэнд опубликовал видеоролик в социальной сети X, в котором отверг все обвинения.