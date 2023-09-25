https://ria.ru/20230925/zavody-1898535861.html
Пермские "Мотовилихинские заводы" завершают выход из банкротства
Пермские "Мотовилихинские заводы" завершают выход из банкротства - РИА Новости, 25.09.2023
Пермские "Мотовилихинские заводы" завершают выход из банкротства
"Мотовилихинские заводы" завершают выход из процедуры банкротства, что позволит предприятию приступить к масштабной государственной инвестиционной программе,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:51
2023-09-25T16:51
2023-09-25T16:52
пермский край
дмитрий махонин
мотовилихинские заводы
экономика
ростех
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ПЕРМЬ, 25 сен – РИА Новости. "Мотовилихинские заводы" завершают выход из процедуры банкротства, что позволит предприятию приступить к масштабной государственной инвестиционной программе, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Пермского края. Производственную площадку "Мотовилихинских заводов" осмотрел глава Пермского края Дмитрий Махонин. "Глава региона отметил, что "Мотовилиха" наконец-то выходит из процедуры банкротства. Предприятие загружено заказами на несколько лет вперед и показывает устойчивую прибыль", – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в рамках инвестпрограммы предусмотрено строительство двух новых корпусов общей площадью порядка 40 тысяч квадратных метров. Срок окончания строительства – конец 2024 года. Одновременно с развертыванием строительства завод закупает более 200 единиц оборудования, часть из которого уже внедряется в производство. "Понимаем, что сейчас "Мотовилихинские заводы" становятся частью Госкорпорации Ростех. Стартует реновация всей территории завода, где трудятся более 5 тысяч человек. Пермский край будет содействовать в реализации этих планов", – цитирует пресс-служба комментарий Махонина. Как отметил, в свою очередь, управляющий директор ПАО "Мотовилихинские заводы" Сергей Дядькин, "предприятие завершило процедуру банкротства, и завод начинает новую веху своей истории".
https://ria.ru/20230908/metafraks-1894993806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, мотовилихинские заводы, экономика, ростех
Пермский край, Дмитрий Махонин, Мотовилихинские заводы, Экономика, Ростех
ПЕРМЬ, 25 сен – РИА Новости. "Мотовилихинские заводы" завершают выход из процедуры банкротства, что позволит предприятию приступить к масштабной государственной инвестиционной программе, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Производственную площадку "Мотовилихинских заводов" осмотрел глава Пермского края Дмитрий Махонин
.
"Глава региона отметил, что "Мотовилиха" наконец-то выходит из процедуры банкротства. Предприятие загружено заказами на несколько лет вперед и показывает устойчивую прибыль", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в рамках инвестпрограммы предусмотрено строительство двух новых корпусов общей площадью порядка 40 тысяч квадратных метров. Срок окончания строительства – конец 2024 года.
Одновременно с развертыванием строительства завод закупает более 200 единиц оборудования, часть из которого уже внедряется в производство.
«
"Понимаем, что сейчас "Мотовилихинские заводы" становятся частью Госкорпорации Ростех. Стартует реновация всей территории завода, где трудятся более 5 тысяч человек. Пермский край будет содействовать в реализации этих планов", – цитирует пресс-служба комментарий Махонина.
Как отметил, в свою очередь, управляющий директор ПАО "Мотовилихинские заводы" Сергей Дядькин, "предприятие завершило процедуру банкротства, и завод начинает новую веху своей истории".
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