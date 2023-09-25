https://ria.ru/20230925/zavod-1898462814.html
СМИ: китайский производитель Haier закроет завод в России
СМИ: китайский производитель Haier закроет завод в России - РИА Новости, 25.09.2023
СМИ: китайский производитель Haier закроет завод в России
Китайский производитель бытовой техники Haier, владеющий российским юридическим лицом итальянского бренда Candy, принял решение о закрытии завода в Кирове,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:05
2023-09-25T12:05
2023-09-25T12:05
киров
россия
экономика
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МОСКВА. 25 сен – РИА Новости. Китайский производитель бытовой техники Haier, владеющий российским юридическим лицом итальянского бренда Candy, принял решение о закрытии завода в Кирове, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."Решение приняли из-за того, что с февраля 2022 года выручка завода Candy стала падать", – говорится в материале.Причиной падения прибыли послужила конкуренция со стороны более дешевых китайских и российских марок.Предприятие может быть обанкрочено или продано по цене недвижимости.Завод ООО "Канди С.Н.Г." располагается в Кирове. Итальянский бренд Candy занимает восьмое место по популярности в России по продажам холодильников и четвертое — среди стиральных машин.
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киров, россия, экономика
СМИ: китайский производитель Haier закроет завод в России
"Коммерсантъ": завод техники Candy в России закроют из-за низкой прибыли