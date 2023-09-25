https://ria.ru/20230925/zavod-1898462814.html

СМИ: китайский производитель Haier закроет завод в России

СМИ: китайский производитель Haier закроет завод в России - РИА Новости, 25.09.2023

СМИ: китайский производитель Haier закроет завод в России

Китайский производитель бытовой техники Haier, владеющий российским юридическим лицом итальянского бренда Candy, принял решение о закрытии завода в Кирове,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:05

2023-09-25T12:05

2023-09-25T12:05

киров

россия

экономика

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МОСКВА. 25 сен – РИА Новости. Китайский производитель бытовой техники Haier, владеющий российским юридическим лицом итальянского бренда Candy, принял решение о закрытии завода в Кирове, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."Решение приняли из-за того, что с февраля 2022 года выручка завода Candy стала падать", – говорится в материале.Причиной падения прибыли послужила конкуренция со стороны более дешевых китайских и российских марок.Предприятие может быть обанкрочено или продано по цене недвижимости.Завод ООО "Канди С.Н.Г." располагается в Кирове. Итальянский бренд Candy занимает восьмое место по популярности в России по продажам холодильников и четвертое — среди стиральных машин.

https://ria.ru/20230911/sborka-1895499365.html

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киров, россия, экономика