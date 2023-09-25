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США выдадут Польше заем в два миллиарда долларов - РИА Новости, 25.09.2023
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17:19 25.09.2023 (обновлено: 17:46 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/zaem-1898551009.html
США выдадут Польше заем в два миллиарда долларов
США выдадут Польше заем в два миллиарда долларов - РИА Новости, 25.09.2023
США выдадут Польше заем в два миллиарда долларов
США выдадут Польше заем в размере 2 миллиардов долларов на модернизацию обороны, сообщает госдеп. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T17:19
2023-09-25T17:46
в мире
польша
сша
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США выдадут Польше заем в размере 2 миллиардов долларов на модернизацию обороны, сообщает госдеп. "США с гордостью сообщают о подписании договоренности о прямом займе для Польши в размере 2 миллиардов долларов на поддержку модернизации обороны", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что выделенные средства помогут продвинуть усилия Польши по модернизации обороны и внесут вклад в укрепление восточного фланга НАТО.
https://ria.ru/20230925/polsha-1898456536.html
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в мире, польша, сша, нато
В мире, Польша, США, НАТО
США выдадут Польше заем в два миллиарда долларов

США выдадут Польше заем в два миллиарда долларов на модернизацию обороны

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США выдадут Польше заем в размере 2 миллиардов долларов на модернизацию обороны, сообщает госдеп.
"США с гордостью сообщают о подписании договоренности о прямом займе для Польши в размере 2 миллиардов долларов на поддержку модернизации обороны", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что выделенные средства помогут продвинуть усилия Польши по модернизации обороны и внесут вклад в укрепление восточного фланга НАТО.
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