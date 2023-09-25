https://ria.ru/20230925/zaem-1898551009.html

США выдадут Польше заем в два миллиарда долларов

США выдадут Польше заем в два миллиарда долларов - РИА Новости, 25.09.2023

США выдадут Польше заем в два миллиарда долларов

США выдадут Польше заем в размере 2 миллиардов долларов на модернизацию обороны, сообщает госдеп. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T17:19

2023-09-25T17:19

2023-09-25T17:46

в мире

польша

сша

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. США выдадут Польше заем в размере 2 миллиардов долларов на модернизацию обороны, сообщает госдеп. "США с гордостью сообщают о подписании договоренности о прямом займе для Польши в размере 2 миллиардов долларов на поддержку модернизации обороны", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что выделенные средства помогут продвинуть усилия Польши по модернизации обороны и внесут вклад в укрепление восточного фланга НАТО.

https://ria.ru/20230925/polsha-1898456536.html

польша

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, сша, нато