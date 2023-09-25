https://ria.ru/20230925/yasin-1898514332.html
В СПЧ выразили соболезнования родным Евгения Ясина
В СПЧ выразили соболезнования родным Евгения Ясина - РИА Новости, 25.09.2023
В СПЧ выразили соболезнования родным Евгения Ясина
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в своем телеграм-канале отметил особую роль экс-министра экономики РФ Евгения Ясина, ушедшего из жизни утром 25 РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:12
2023-09-25T15:12
2023-09-25T15:12
общество
россия
евгений ясин
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в своем телеграм-канале отметил особую роль экс-министра экономики РФ Евгения Ясина, ушедшего из жизни утром 25 сентября в связи с продолжительной болезнью, в воспитании видных экономистов и выразил соболезнования его близким. "Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича. Светлая память! Он воспитал многих учеников, которые впоследствии также стали видными экономистами и управленцами" - говорится в сообщении Совета. В сообщении отмечается, что "до последнего времени Евгений Ясин, будучи почетным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", участвовал в деятельности СПЧ". Кроме того, в пресс-службе также добавили, что среди действующих и бывших членов СПЧ есть коллеги Ясина по ВШЭ, которые работали с ним на протяжении долгого времени. Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
https://ria.ru/20230925/yasin-1898459186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, евгений ясин, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Россия, Евгений Ясин, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В СПЧ выразили соболезнования родным Евгения Ясина
В СПЧ отметили особую роль Ясина в воспитании видных экономистов
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) в своем телеграм-канале
отметил особую роль экс-министра экономики РФ Евгения Ясина, ушедшего из жизни утром 25 сентября в связи с продолжительной болезнью, в воспитании видных экономистов и выразил соболезнования его близким.
"Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича. Светлая память! Он воспитал многих учеников, которые впоследствии также стали видными экономистами и управленцами" - говорится в сообщении Совета.
В СПЧ назвали Ясина одним из умнейших экономистов
В сообщении отмечается, что "до последнего времени Евгений Ясин, будучи почетным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", участвовал в деятельности СПЧ".
Кроме того, в пресс-службе также добавили, что среди действующих и бывших членов СПЧ есть коллеги Ясина по ВШЭ
, которые работали с ним на протяжении долгого времени.
Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.