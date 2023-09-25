https://ria.ru/20230925/yasin-1898463539.html

В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина

В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина - РИА Новости, 25.09.2023

В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина

Почётный научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгений Ясин был талантливым ученым, прекрасным... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:08

2023-09-25T12:08

2023-09-25T12:08

россия

евгений ясин

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почётный научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгений Ясин был талантливым ученым, прекрасным организатором и опорой для университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ. "Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин – один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить", - говорится в сообщении. ВШЭ выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича. "Его уход из жизни – огромная потеря не только для Вышки, но и для всей России. Информация о прощании с Евгением Григорьевичем будет сообщена дополнительно", - завершается в сообщении. Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.

https://ria.ru/20230925/yasin-1898459186.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, евгений ясин, высшая школа экономики (вшэ)