https://ria.ru/20230925/yasin-1898463539.html
В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина
В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина - РИА Новости, 25.09.2023
В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина
Почётный научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгений Ясин был талантливым ученым, прекрасным... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:08
2023-09-25T12:08
2023-09-25T12:08
россия
евгений ясин
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почётный научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгений Ясин был талантливым ученым, прекрасным организатором и опорой для университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ. "Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин – один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить", - говорится в сообщении. ВШЭ выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича. "Его уход из жизни – огромная потеря не только для Вышки, но и для всей России. Информация о прощании с Евгением Григорьевичем будет сообщена дополнительно", - завершается в сообщении. Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
https://ria.ru/20230925/yasin-1898459186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений ясин, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Евгений Ясин, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина
ВШЭ: Евгений Ясин был талантливым ученым и прекрасным организатором
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почётный научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгений Ясин был талантливым ученым, прекрасным организатором и опорой для университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ.
"Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин – один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить", - говорится в сообщении.
ВШЭ выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича.
"Его уход из жизни – огромная потеря не только для Вышки, но и для всей России
. Информация о прощании с Евгением Григорьевичем будет сообщена дополнительно", - завершается в сообщении.
Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
В СПЧ назвали Ясина одним из умнейших экономистов