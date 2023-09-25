Рейтинг@Mail.ru
В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/yasin-1898463539.html
В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина
В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина - РИА Новости, 25.09.2023
В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина
Почётный научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгений Ясин был талантливым ученым, прекрасным... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:08
2023-09-25T12:08
россия
евгений ясин
высшая школа экономики (вшэ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/72425/72/724257269_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_82ba3e6b4a3b3905d9266b8bcffc4b38.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почётный научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгений Ясин был талантливым ученым, прекрасным организатором и опорой для университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ. "Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин – один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить", - говорится в сообщении. ВШЭ выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича. "Его уход из жизни – огромная потеря не только для Вышки, но и для всей России. Информация о прощании с Евгением Григорьевичем будет сообщена дополнительно", - завершается в сообщении. Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
https://ria.ru/20230925/yasin-1898459186.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/72425/72/724257269_276:0:4052:2832_1920x0_80_0_0_fee7f5c3ae9d96a874d39a8d01959a08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евгений ясин, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Евгений Ясин, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В Высшей школе экономики выразили соболезнования из-за смерти Ясина

ВШЭ: Евгений Ясин был талантливым ученым и прекрасным организатором

© РИА Новости / Артем Житенёв Евгений Ясин
Евгений Ясин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Артем Житенёв
Евгений Ясин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Почётный научный руководитель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгений Ясин был талантливым ученым, прекрасным организатором и опорой для университета, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВШЭ.
"Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин – один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить", - говорится в сообщении.
ВШЭ выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича.
"Его уход из жизни – огромная потеря не только для Вышки, но и для всей России. Информация о прощании с Евгением Григорьевичем будет сообщена дополнительно", - завершается в сообщении.
Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
Евгений Ясин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В СПЧ назвали Ясина одним из умнейших экономистов
Вчера, 11:51
 
РоссияЕвгений ЯсинВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала