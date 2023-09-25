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В СПЧ назвали Ясина одним из умнейших экономистов - РИА Новости, 25.09.2023
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11:51 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/yasin-1898459186.html
В СПЧ назвали Ясина одним из умнейших экономистов
В СПЧ назвали Ясина одним из умнейших экономистов - РИА Новости, 25.09.2023
В СПЧ назвали Ясина одним из умнейших экономистов
Экс-министр экономики РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгений Ясин был одним из умнейших экономистов, он болел давно и серьезно, был... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T11:51
2023-09-25T11:51
общество
россия
евгений ясин
ева меркачева
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-министр экономики РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгений Ясин был одним из умнейших экономистов, он болел давно и серьезно, был госпитализирован и уже не вернулся из больницы, сообщила член СПЧ Ева Меркачева в телеграм-канале. Ранее о смерти Ясина сообщила на своей странице в социальной сети его дочь Ирина. "Ушел один из умнейших экономистов, профессор Евгений Ясин. Сооснователь Высшей школы экономики. Мы с ним одновременно были включены в СПЧ в 2018 году. Он всегда был спокоен, тих и мудр", - написала Меркачева.Она отметила, что Ясин знал все "про экономику СССР и современной России", был министром, отстаивал права человека и называл себя демократом. В комментарии РИА Новости Меркачева сообщила, что Ясин в последнее время боролся с тяжелой болезнью. "Болел давно и серьезно. Онкология. Головной мозг. Три недели назад был госпитализирован. И уже из больницы не вернулся", - рассказала Меркачева. Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
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общество, россия, евгений ясин, ева меркачева
Общество, Россия, Евгений Ясин, Ева Меркачева
В СПЧ назвали Ясина одним из умнейших экономистов

Член СПЧ Меркачева назвала Евгения Ясина одним из умнейших экономистов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЕвгений Ясин
Евгений Ясин - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Евгений Ясин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-министр экономики РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгений Ясин был одним из умнейших экономистов, он болел давно и серьезно, был госпитализирован и уже не вернулся из больницы, сообщила член СПЧ Ева Меркачева в телеграм-канале.
Ранее о смерти Ясина сообщила на своей странице в социальной сети его дочь Ирина.
"Ушел один из умнейших экономистов, профессор Евгений Ясин. Сооснователь Высшей школы экономики. Мы с ним одновременно были включены в СПЧ в 2018 году. Он всегда был спокоен, тих и мудр", - написала Меркачева.
Она отметила, что Ясин знал все "про экономику СССР и современной России", был министром, отстаивал права человека и называл себя демократом.
В комментарии РИА Новости Меркачева сообщила, что Ясин в последнее время боролся с тяжелой болезнью.
"Болел давно и серьезно. Онкология. Головной мозг. Три недели назад был госпитализирован. И уже из больницы не вернулся", - рассказала Меркачева.
Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.
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ОбществоРоссияЕвгений ЯсинЕва Меркачева
 
 
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