https://ria.ru/20230925/yasin-1898459186.html

В СПЧ назвали Ясина одним из умнейших экономистов

В СПЧ назвали Ясина одним из умнейших экономистов - РИА Новости, 25.09.2023

В СПЧ назвали Ясина одним из умнейших экономистов

Экс-министр экономики РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгений Ясин был одним из умнейших экономистов, он болел давно и серьезно, был... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:51

2023-09-25T11:51

2023-09-25T11:51

общество

россия

евгений ясин

ева меркачева

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экс-министр экономики РФ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Евгений Ясин был одним из умнейших экономистов, он болел давно и серьезно, был госпитализирован и уже не вернулся из больницы, сообщила член СПЧ Ева Меркачева в телеграм-канале. Ранее о смерти Ясина сообщила на своей странице в социальной сети его дочь Ирина. "Ушел один из умнейших экономистов, профессор Евгений Ясин. Сооснователь Высшей школы экономики. Мы с ним одновременно были включены в СПЧ в 2018 году. Он всегда был спокоен, тих и мудр", - написала Меркачева.Она отметила, что Ясин знал все "про экономику СССР и современной России", был министром, отстаивал права человека и называл себя демократом. В комментарии РИА Новости Меркачева сообщила, что Ясин в последнее время боролся с тяжелой болезнью. "Болел давно и серьезно. Онкология. Головной мозг. Три недели назад был госпитализирован. И уже из больницы не вернулся", - рассказала Меркачева. Ясин в начале 90-х годов был министром экономики РФ, до 2022 года – научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года входил в состав Совета по правам человека в России.

https://ria.ru/20200226/1565211489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, евгений ясин, ева меркачева