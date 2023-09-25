https://ria.ru/20230925/yarche-1898574364.html

"Три Коки и Мадонны": на российском ТВ выйдет новое шоу перевоплощений

"Три Коки и Мадонны": на российском ТВ выйдет новое шоу перевоплощений - РИА Новости, 25.09.2023

"Три Коки и Мадонны": на российском ТВ выйдет новое шоу перевоплощений

ТНТ анонсировал выход нового музыкального шоу, основанного на первоплощениях, под названием "Ярче звезд", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T18:54

2023-09-25T18:54

2023-09-25T18:54

шоубиз

новости шоу-бизнеса

гарик мартиросян

клава кока

фредди меркьюри (фаpух булсара)

тнт (телеканал)

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ТНТ анонсировал выход нового музыкального шоу, основанного на первоплощениях, под названием "Ярче звезд", сообщает пресс-служба телеканала. Ведущим проекта станет юморист и продюсер Гарик Мартиросян. По его словам, в шоу зрителя увидят то, чего не ожидали. "Вот вы можете представить на сцене одновременно три Фредди Меркьюри, три Клавы Коки или три Мадонны? У нас – легко!" – приводят слова Мартиросяна в пресс-службе. Генеральный продюсер выпускающей шоу компании Юлия Сумачева рассказала, что в проекте примут участи обычные люди, которые будут преображаться в своих кумиров. Для этого команда проекта провела большой кастинг, собрав лучших "народных артистов" со всей страны."Все участники, безусловно, талантливы: они обладают вокальными навыками и владеют артистическим мастерством. Но они не профессиональные артисты. От этого наблюдать за их перевоплощением еще интереснее. С каждым участником работает команда гримеров, костюмеров, педагоги по вокалу. Каждый номер – это отдельное шоу, поражающее своим масштабом", – отметила Сумачева. Премьера шоу "Ярче звезд" состоится 7 октября на ТНТ.

https://ria.ru/20230922/kraymbreri-1898034588.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, гарик мартиросян, клава кока, фредди меркьюри (фаpух булсара) , тнт (телеканал)