https://ria.ru/20230925/yarche-1898574364.html
"Три Коки и Мадонны": на российском ТВ выйдет новое шоу перевоплощений
"Три Коки и Мадонны": на российском ТВ выйдет новое шоу перевоплощений - РИА Новости, 25.09.2023
"Три Коки и Мадонны": на российском ТВ выйдет новое шоу перевоплощений
ТНТ анонсировал выход нового музыкального шоу, основанного на первоплощениях, под названием "Ярче звезд", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:54
2023-09-25T18:54
2023-09-25T18:54
шоубиз
новости шоу-бизнеса
гарик мартиросян
клава кока
фредди меркьюри (фаpух булсара)
тнт (телеканал)
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ТНТ анонсировал выход нового музыкального шоу, основанного на первоплощениях, под названием "Ярче звезд", сообщает пресс-служба телеканала. Ведущим проекта станет юморист и продюсер Гарик Мартиросян. По его словам, в шоу зрителя увидят то, чего не ожидали. "Вот вы можете представить на сцене одновременно три Фредди Меркьюри, три Клавы Коки или три Мадонны? У нас – легко!" – приводят слова Мартиросяна в пресс-службе. Генеральный продюсер выпускающей шоу компании Юлия Сумачева рассказала, что в проекте примут участи обычные люди, которые будут преображаться в своих кумиров. Для этого команда проекта провела большой кастинг, собрав лучших "народных артистов" со всей страны."Все участники, безусловно, талантливы: они обладают вокальными навыками и владеют артистическим мастерством. Но они не профессиональные артисты. От этого наблюдать за их перевоплощением еще интереснее. С каждым участником работает команда гримеров, костюмеров, педагоги по вокалу. Каждый номер – это отдельное шоу, поражающее своим масштабом", – отметила Сумачева. Премьера шоу "Ярче звезд" состоится 7 октября на ТНТ.
https://ria.ru/20230922/kraymbreri-1898034588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, гарик мартиросян, клава кока, фредди меркьюри (фаpух булсара) , тнт (телеканал)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Гарик Мартиросян, Клава Кока, Фредди Меркьюри (Фаpух Булсара) , ТНТ (телеканал)
"Три Коки и Мадонны": на российском ТВ выйдет новое шоу перевоплощений
ТНТ анонсировал выход музыкального шоу перевоплощений "Ярче звезд"
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. ТНТ анонсировал выход нового музыкального шоу, основанного на первоплощениях, под названием "Ярче звезд", сообщает пресс-служба телеканала.
Ведущим проекта станет юморист и продюсер Гарик Мартиросян. По его словам, в шоу зрителя увидят то, чего не ожидали.
«
"Вот вы можете представить на сцене одновременно три Фредди Меркьюри, три Клавы Коки или три Мадонны? У нас – легко!" – приводят слова Мартиросяна в пресс-службе.
Генеральный продюсер выпускающей шоу компании Юлия Сумачева рассказала, что в проекте примут участи обычные люди, которые будут преображаться в своих кумиров.
Для этого команда проекта провела большой кастинг, собрав лучших "народных артистов" со всей страны.
«
"Все участники, безусловно, талантливы: они обладают вокальными навыками и владеют артистическим мастерством. Но они не профессиональные артисты. От этого наблюдать за их перевоплощением еще интереснее. С каждым участником работает команда гримеров, костюмеров, педагоги по вокалу. Каждый номер – это отдельное шоу, поражающее своим масштабом", – отметила Сумачева.
Премьера шоу "Ярче звезд" состоится 7 октября на ТНТ.
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