https://ria.ru/20230925/yalta-1898419940.html
В горах у Ялты загорелась сухая растительность
В горах у Ялты загорелась сухая растительность - РИА Новости, 25.09.2023
В горах у Ялты загорелась сухая растительность
Возгорание сухой растительности и лесной подстилки произошло в горах у Ялты в Крыму, пожар локализован на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T09:31
2023-09-25T09:31
2023-09-25T09:31
происшествия
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Возгорание сухой растительности и лесной подстилки произошло в горах у Ялты в Крыму, пожар локализован на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. Сообщения о возгорании и дыме над ущельем Уч-Кош в западной части Ялты появились в понедельник утром в социальных сетях. "Произошло возгорание сухой растительности и лесной подстилки в районе поселка Васильевка (Ялта). В 8.05 произошла локализация пожара на площади 500 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве. Возгорание ликвидируют лесники, им помогают спасатели. В Крыму с августа установилась очень засушливая погода без осадков, многие реки обмелели или пересохли. Объявлен самый высокий уровень пожароопасности.
https://ria.ru/20230427/pozhar-1868119736.html
https://ria.ru/20230917/pozhar-1896851098.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ялта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В горах у Ялты загорелась сухая растительность
В горах у Ялты загорелась сухая растительность, пожар локализовали
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Возгорание сухой растительности и лесной подстилки произошло в горах у Ялты в Крыму, пожар локализован на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
Сообщения о возгорании и дыме над ущельем Уч-Кош в западной части Ялты появились в понедельник утром в социальных сетях.
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"Произошло возгорание сухой растительности и лесной подстилки в районе поселка Васильевка (Ялта). В 8.05 произошла локализация пожара на площади 500 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве.
Возгорание ликвидируют лесники, им помогают спасатели.
В Крыму с августа установилась очень засушливая погода без осадков, многие реки обмелели или пересохли. Объявлен самый высокий уровень пожароопасности.
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