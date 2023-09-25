https://ria.ru/20230925/yalta-1898419940.html

В горах у Ялты загорелась сухая растительность

В горах у Ялты загорелась сухая растительность - РИА Новости, 25.09.2023

В горах у Ялты загорелась сухая растительность

Возгорание сухой растительности и лесной подстилки произошло в горах у Ялты в Крыму, пожар локализован на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T09:31

2023-09-25T09:31

2023-09-25T09:31

происшествия

ялта

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Возгорание сухой растительности и лесной подстилки произошло в горах у Ялты в Крыму, пожар локализован на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. Сообщения о возгорании и дыме над ущельем Уч-Кош в западной части Ялты появились в понедельник утром в социальных сетях. "Произошло возгорание сухой растительности и лесной подстилки в районе поселка Васильевка (Ялта). В 8.05 произошла локализация пожара на площади 500 квадратных метров", - проинформировали в ведомстве. Возгорание ликвидируют лесники, им помогают спасатели. В Крыму с августа установилась очень засушливая погода без осадков, многие реки обмелели или пересохли. Объявлен самый высокий уровень пожароопасности.

https://ria.ru/20230427/pozhar-1868119736.html

https://ria.ru/20230917/pozhar-1896851098.html

ялта

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)