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В Иране при взрыве на НПЗ погиб человек - РИА Новости, 25.09.2023
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16:04 25.09.2023
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В Иране при взрыве на НПЗ погиб человек
В Иране при взрыве на НПЗ погиб человек - РИА Новости, 25.09.2023
В Иране при взрыве на НПЗ погиб человек
Один человек погиб и четверо получили травмы в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас южной... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T16:04
2023-09-25T16:04
в мире
иран
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Один человек погиб и четверо получили травмы в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью завода Сейед Мохаммад Али Моджтахед-заде. Ранее агентство IRNA сообщало, что взрыв произошел в результате утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас. Утечка привела к взрыву газового конденсата. "В результате происшествия 5 человек получили травмы, из-за тяжести которых один из них, к сожалению, скончался", - приводит слова Моджтахед-заде агентство Tasnim. Он заявил, что само происшествие произошло 22 сентября во время плановых аварийных работ в одном из цехов по переработке, при этом не повлияв на производственный процесс. Однако информация об этом в СМИ появилась только в понедельник.
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в мире, иран
В мире, Иран
В Иране при взрыве на НПЗ погиб человек

В Иране при взрыве на НПЗ погиб один человек, четверо получили травмы

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Один человек погиб и четверо получили травмы в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью завода Сейед Мохаммад Али Моджтахед-заде.
Ранее агентство IRNA сообщало, что взрыв произошел в результате утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас. Утечка привела к взрыву газового конденсата.
"В результате происшествия 5 человек получили травмы, из-за тяжести которых один из них, к сожалению, скончался", - приводит слова Моджтахед-заде агентство Tasnim.
Он заявил, что само происшествие произошло 22 сентября во время плановых аварийных работ в одном из цехов по переработке, при этом не повлияв на производственный процесс. Однако информация об этом в СМИ появилась только в понедельник.
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