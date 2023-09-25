https://ria.ru/20230925/vzryv-1898527665.html

В Иране при взрыве на НПЗ погиб человек

В Иране при взрыве на НПЗ погиб человек - РИА Новости, 25.09.2023

В Иране при взрыве на НПЗ погиб человек

Один человек погиб и четверо получили травмы в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас южной... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:04

2023-09-25T16:04

2023-09-25T16:04

в мире

иран

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Один человек погиб и четверо получили травмы в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью завода Сейед Мохаммад Али Моджтахед-заде. Ранее агентство IRNA сообщало, что взрыв произошел в результате утечки газа на нефтеперерабатывающем заводе в городе Бендер-Аббас. Утечка привела к взрыву газового конденсата. "В результате происшествия 5 человек получили травмы, из-за тяжести которых один из них, к сожалению, скончался", - приводит слова Моджтахед-заде агентство Tasnim. Он заявил, что само происшествие произошло 22 сентября во время плановых аварийных работ в одном из цехов по переработке, при этом не повлияв на производственный процесс. Однако информация об этом в СМИ появилась только в понедельник.

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в мире, иран