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"Он боится": в Киеве раскрыли главный страх Зеленского

"Он боится": в Киеве раскрыли главный страх Зеленского - РИА Новости, 25.09.2023

"Он боится": в Киеве раскрыли главный страх Зеленского

Владимир Зеленский не хочет проводить выборы, так как понимает, что не сможет переизбраться, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:59

2023-09-25T12:59

2023-09-25T12:59

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олег соскин

леонид кучма

владимир зеленский

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МОСВА, 25 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет проводить выборы, так как понимает, что не сможет переизбраться, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."И ты (Зеленский. – Прим.ред.) боишься власть потерять, потому что, если будут выборы, <…> президентом ты уже не будешь", – выразил он свое мнение.Соскин также отметил, что выборы должны пройти, иначе это нарушение Конституции.Следующие выборы главы Украины должны пройти в 2024 году. Как заявлял ранее сам Зеленский, проводить голосование во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе сидеть "в окопах".

https://ria.ru/20230925/znaki-1898446381.html

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в мире, киев, украина, олег соскин, леонид кучма, владимир зеленский