https://ria.ru/20230925/vuzy-1898578248.html

Минобрнауки разработало проект правил приема в вузы на 2024-2025 годы

Минобрнауки разработало проект правил приема в вузы на 2024-2025 годы - РИА Новости, 25.09.2023

Минобрнауки разработало проект правил приема в вузы на 2024-2025 годы

Министерство науки и высшего образования разработало проект правил приема в высшие учебные заведения на 2024/2025 годы, документ опубликовали на портале... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T19:07

2023-09-25T19:07

2023-09-25T20:53

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования разработало проект правил приема в высшие учебные заведения на 2024/2025 годы, документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов."В соответствии с частью восемь статьи 55 Федерального закона ‎от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и подпунктом 4.2.31 пункта 4.2 положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации <...> приказываю: 1. Утвердить прилагаемый Порядок приема на обучение ‎по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 2. Установить, что порядок применяется при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования <...> начиная с 2024/2025 учебного года", — говорится в проекте приказа.Проект закрепил правило, по которому абитуриенты могут подать заявления одновременно только на пять направлений подготовки, единые сроки проведения приемной кампании, льготы при поступлении для участников спецоперации, героев России и правила поступления для этих категорий граждан.В проекте подробно описано, что абитуриенты должны указывать в заявлении на поступление, например, Ф. И. О., СНИЛС и паспортные данные. Ведомство предложило отказаться от необходимости приносить бумажные оригиналы документов при зачислении в вуз. Абитуриентам достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на "Госуслугах".Кроме того, в раздел об индивидуальных достижениях включено участие в спецоперации, прохождение военной службы по призыву, наличие серебряной медали по итогам окончания школы.Среди других нововведений — ежечасное обновление конкурсных списков с первого дня подачи документов (при наличии результатов вступительных испытаний).

https://ria.ru/20230916/vuzy-1896661631.html

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