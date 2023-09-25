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Видно из космоса. В США раскрыли, что Россия сделает с главным танком ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023
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19:59 25.09.2023 (обновлено: 07:51 26.09.2023)
https://ria.ru/20230925/vsu-1898584908.html
Видно из космоса. В США раскрыли, что Россия сделает с главным танком ВСУ
Видно из космоса. В США раскрыли, что Россия сделает с главным танком ВСУ - РИА Новости, 26.09.2023
Видно из космоса. В США раскрыли, что Россия сделает с главным танком ВСУ
Российская армия взорвет танки Abrams, переданные ВСУ Соединенными Штатами, ударами с воздуха, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-25T19:59
2023-09-26T07:51
политика
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская армия взорвет танки Abrams, переданные ВСУ Соединенными Штатами, ударами с воздуха, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По словам специалиста, принимавшего участие в крупном танковом сражении в Ираке в 1991 году, ситуация, когда американская бронетехника имела преимущество перед слабым противником, поменялась, поэтому передача Abrams не изменит расстановку сил в зоне российской специальной операции."Значительная их часть может быть ликвидирована атаками с воздуха. Они будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем", — рассказал эксперт.Как уточнил полковник, в качестве мотора на Abrams используется специально разработанная турбина, которая поглощает много топлива и оставляет тепловой след для систем наблюдения противника. Его могут разглядеть даже некоторые виды космических спутников, отметил он. Кроме того, такие машины могут выполнять боевые операции без дозаправки всего восемь часов, поэтому в момент внезапного удара противника у экипажа танка может не оказаться горючего, напомнил Макгрегор."Это крайне опасная ситуация", — резюмировал офицер.Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину. США обещали поставить украинской армии 31 боевую машину Abrams. По данным СМИ, первая партии составила десять танков.Москва не раз предупреждала западные страны, что отправка вооружений ВСУ и финансирование Украины лишь затягивают конфликт. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками военной техники, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898539939.html
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политика, украина, сша, сергей лавров, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Политика, Украина, США, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
Видно из космоса. В США раскрыли, что Россия сделает с главным танком ВСУ

Офицер Макгрегор: Россия взорвет переданные ВСУ Abrams ударами с воздуха

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская армия взорвет танки Abrams, переданные ВСУ Соединенными Штатами, ударами с воздуха, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
По словам специалиста, принимавшего участие в крупном танковом сражении в Ираке в 1991 году, ситуация, когда американская бронетехника имела преимущество перед слабым противником, поменялась, поэтому передача Abrams не изменит расстановку сил в зоне российской специальной операции.
«
"Значительная их часть может быть ликвидирована атаками с воздуха. Они будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем", — рассказал эксперт.
Как уточнил полковник, в качестве мотора на Abrams используется специально разработанная турбина, которая поглощает много топлива и оставляет тепловой след для систем наблюдения противника. Его могут разглядеть даже некоторые виды космических спутников, отметил он. Кроме того, такие машины могут выполнять боевые операции без дозаправки всего восемь часов, поэтому в момент внезапного удара противника у экипажа танка может не оказаться горючего, напомнил Макгрегор.
"Это крайне опасная ситуация", — резюмировал офицер.
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Москва не раз предупреждала западные страны, что отправка вооружений ВСУ и финансирование Украины лишь затягивают конфликт. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками военной техники, но и подготовкой кадров.
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