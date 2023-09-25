https://ria.ru/20230925/vsu-1898534229.html

Пленный заявил, что командование ВСУ не занимается разведкой местности

Пленный заявил, что командование ВСУ не занимается разведкой местности - РИА Новости, 25.09.2023

Пленный заявил, что командование ВСУ не занимается разведкой местности

Украинское командование отправляет рядовой состав на военные задания без предварительной разведки местности, заявил РИА Новости украинский военнопленный Олег... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T16:15

2023-09-25T16:15

2023-09-25T16:15

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Украинское командование отправляет рядовой состав на военные задания без предварительной разведки местности, заявил РИА Новости украинский военнопленный Олег Овчинников. Он служил в 25-м отдельном штурмовом батальоне, попал в плен под Работино на запорожском направлении. "Поступила команда нашего старшего офицера, чтобы мы передвигались на край села. Как я понял, разведка сказала, что там никого нет. Но только мы зашли в подвал, буквально 10 минут, и полетели гранаты. Мы ответили боем чуть-чуть и поняли, что это бессмысленно, и сказали русским солдатам, что мы сдаемся. С нами нормально обращались, никто не избивал, медицинскую помощь одному парню оказали. Привезли сюда", - сообщил пленный. По его словам, командование "не знало вообще ничего". "Они дроном летают, смотрят – это максимум. Разведки, как я понимаю, толком и не было, просто визуально сверху. А что так можно увидеть? Приказ был необдуманный, и как только мы зашли на позицию, куда нас послали, я сразу вышел на связь и сказал, что не собираюсь здесь стоять, буду отходить, потому что мы на окраине села и никакой помощи, оружия мало и мы не сможем там стоять. На что был ответ: "Нет-нет, оставайтесь на местах, будет подкрепление". Прошло пять минут, и начался "сумасшедший дом", - рассказал пленный. Дома в Киеве его ждет семья, уже достаточно долго родные о нем ничего не слышали, рассказал мужчина. Сослуживцев Овчинников призывает сдаться в плен. "Они ребята взрослые, умные, сами видят ситуацию. И я вижу – не хотят они идти из-за неразберихи. Придите в себя, думайте головой, что делаете. Видите сами все… Меня вот никто не избивал, никто не мучил, нормально приняли – кормят, никто никому ничего не отрезает, слава богу, все нормально, жив-здоров. Командование говорит, что тех, кто попал в плен к россиянам, мучают, издеваются, унижают достоинство, говорят, что насилуют. Я этого не увидел", - заметил собеседник.

https://ria.ru/20230922/plennye-1897934790.html

https://ria.ru/20230914/vsu-1896386385.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр