https://ria.ru/20230925/vsu-1898518916.html

"Тяжелые бои". В США раскрыли, сколько военных ВСУ потеряли за лето

"Тяжелые бои". В США раскрыли, сколько военных ВСУ потеряли за лето - РИА Новости, 25.09.2023

"Тяжелые бои". В США раскрыли, сколько военных ВСУ потеряли за лето

Украинская армия потеряла более 70 тысяч человек во время летнего контрнаступления на российские оборонительные укрепления, заявил экс-разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:33

2023-09-25T15:33

2023-09-25T15:33

политика

россия

владимир путин

скотт риттер

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинская армия потеряла более 70 тысяч человек во время летнего контрнаступления на российские оборонительные укрепления, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector."Как вы думаете, как погибли 71 тысяча украинских военных всего за три месяца боев? Легкие стычки? Периодические столкновения? Перестрелки? Нет, они были уничтожены в ходе тяжелых боестолкновений", — рассказал эксперт.Как уточнил бывший разведчик, в таких боях стороны применяют большое количество снарядов.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные эксперты отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.

https://ria.ru/20230924/nato-1898359832.html

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политика, россия, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, нато