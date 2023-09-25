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"Тяжелые бои". В США раскрыли, сколько военных ВСУ потеряли за лето
"Тяжелые бои". В США раскрыли, сколько военных ВСУ потеряли за лето - РИА Новости, 25.09.2023
"Тяжелые бои". В США раскрыли, сколько военных ВСУ потеряли за лето
Украинская армия потеряла более 70 тысяч человек во время летнего контрнаступления на российские оборонительные укрепления, заявил экс-разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:33
2023-09-25T15:33
2023-09-25T15:33
политика
россия
владимир путин
скотт риттер
вооруженные силы сша
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нато
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украинская армия потеряла более 70 тысяч человек во время летнего контрнаступления на российские оборонительные укрепления, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его шоу Ask the Inspector."Как вы думаете, как погибли 71 тысяча украинских военных всего за три месяца боев? Легкие стычки? Периодические столкновения? Перестрелки? Нет, они были уничтожены в ходе тяжелых боестолкновений", — рассказал эксперт.Как уточнил бывший разведчик, в таких боях стороны применяют большое количество снарядов.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные эксперты отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.
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политика, россия, владимир путин, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, нато
Политика, Россия, Владимир Путин, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Тяжелые бои". В США раскрыли, сколько военных ВСУ потеряли за лето
Экс-разведчик США: ВСУ за лето потеряли более 70 тысяч военных в тяжелых боях