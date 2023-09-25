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ВСУ за сутки выпустили около ста снарядов по левобережью Днепра - РИА Новости, 25.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/vsu-1898467973.html
ВСУ за сутки выпустили около ста снарядов по левобережью Днепра
ВСУ за сутки выпустили около ста снарядов по левобережью Днепра - РИА Новости, 25.09.2023
ВСУ за сутки выпустили около ста снарядов по левобережью Днепра
Украинские войска в течение суток нанесли около 100 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка и окрестных посёлков,... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T12:33
2023-09-25T12:33
специальная военная операция на украине
каховка
новая каховка
днепр (город)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли около 100 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка и окрестных посёлков, расположенных вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в понедельник представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Днепряны, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днём обстрелам подверглись: Каховка, туда прилетело со стороны украинских войск 12 снарядов, Великая Лепетиха - 10 снарядов, Солонцы - 9 снарядов, Песчановка - 16, Подстепное - 9 снарядов, Крынки - 7 снарядов, Казачьи Лагери - 12 снарядов, Корсунка - 9.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
каховка
новая каховка
днепр (город)
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каховка, новая каховка, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Новая Каховка, Днепр (город)
ВСУ за сутки выпустили около ста снарядов по левобережью Днепра

ВСУ за сутки нанесли около 100 артударов по Новой Каховке и окрестным поселкам

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли около 100 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка и окрестных посёлков, расположенных вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в понедельник представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Днепряны, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, накануне днём обстрелам подверглись: Каховка, туда прилетело со стороны украинских войск 12 снарядов, Великая Лепетиха - 10 снарядов, Солонцы - 9 снарядов, Песчановка - 16, Подстепное - 9 снарядов, Крынки - 7 снарядов, Казачьи Лагери - 12 снарядов, Корсунка - 9.
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Специальная военная операция на УкраинеКаховкаНовая КаховкаДнепр (город)
 
 
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