https://ria.ru/20230925/vsu-1898467973.html

ВСУ за сутки выпустили около ста снарядов по левобережью Днепра

ВСУ за сутки выпустили около ста снарядов по левобережью Днепра - РИА Новости, 25.09.2023

ВСУ за сутки выпустили около ста снарядов по левобережью Днепра

Украинские войска в течение суток нанесли около 100 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка и окрестных посёлков,... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T12:33

2023-09-25T12:33

2023-09-25T12:33

специальная военная операция на украине

каховка

новая каховка

днепр (город)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 25 сен - РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли около 100 артиллерийских ударов по гражданской инфраструктуре городов Новая Каховка, Каховка и окрестных посёлков, расположенных вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в понедельник представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Кардашинка, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Днепряны, выпустив в общей сложности 38 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днём обстрелам подверглись: Каховка, туда прилетело со стороны украинских войск 12 снарядов, Великая Лепетиха - 10 снарядов, Солонцы - 9 снарядов, Песчановка - 16, Подстепное - 9 снарядов, Крынки - 7 снарядов, Казачьи Лагери - 12 снарядов, Корсунка - 9.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

каховка

новая каховка

днепр (город)

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каховка, новая каховка, днепр (город)