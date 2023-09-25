https://ria.ru/20230925/vozdukh-1898517846.html

Петр Бирюков: этим летом воздух в Москве был чище, чем год назад

Петр Бирюков: этим летом воздух в Москве был чище, чем год назад - РИА Новости, 25.09.2023

Петр Бирюков: этим летом воздух в Москве был чище, чем год назад

Минувшим летом атмосферный воздух в столице был чище, чем год назад, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T15:30

2023-09-25T15:30

2023-09-25T15:30

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минувшим летом атмосферный воздух в столице был чище, чем год назад, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Прошедшее лето выдалось умеренно теплым, частая смена атмосферных процессов с осадками и усилением ветра обеспечила необходимые условия для интенсивного рассеивания загрязняющих веществ. Наилучшие условия были зафиксированы в июле, когда выпало осадков почти в два раза больше месячной нормы", - заявил он. Бирюков подчеркнул, что в целом концентрации основных загрязняющих веществ летом 2023 года оказались на 2-22% ниже аналогичных показателей предыдущего года. Так, в частности, концентрации диоксида азота сократились на 12%, взвешенных частиц РМ10 - на 22%, РМ2,5 - на 21%. "Контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме в столице работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ", - отметил он. И.о. заммэра столицы напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и успешно функционируют 15 автоматических станций контроля.

https://ria.ru/20230906/vozdukh-1894444322.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, экология, экология в россии