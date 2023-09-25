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Петр Бирюков: этим летом воздух в Москве был чище, чем год назад
Петр Бирюков: этим летом воздух в Москве был чище, чем год назад - РИА Новости, 25.09.2023
Петр Бирюков: этим летом воздух в Москве был чище, чем год назад
Минувшим летом атмосферный воздух в столице был чище, чем год назад, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T15:30
2023-09-25T15:30
2023-09-25T15:30
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минувшим летом атмосферный воздух в столице был чище, чем год назад, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Прошедшее лето выдалось умеренно теплым, частая смена атмосферных процессов с осадками и усилением ветра обеспечила необходимые условия для интенсивного рассеивания загрязняющих веществ. Наилучшие условия были зафиксированы в июле, когда выпало осадков почти в два раза больше месячной нормы", - заявил он. Бирюков подчеркнул, что в целом концентрации основных загрязняющих веществ летом 2023 года оказались на 2-22% ниже аналогичных показателей предыдущего года. Так, в частности, концентрации диоксида азота сократились на 12%, взвешенных частиц РМ10 - на 22%, РМ2,5 - на 21%. "Контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме в столице работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ", - отметил он. И.о. заммэра столицы напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и успешно функционируют 15 автоматических станций контроля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, экология, экология в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Экология, Экология в России
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минувшим летом атмосферный воздух в столице был чище, чем год назад, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Прошедшее лето выдалось умеренно теплым, частая смена атмосферных процессов с осадками и усилением ветра обеспечила необходимые условия для интенсивного рассеивания загрязняющих веществ. Наилучшие условия были зафиксированы в июле, когда выпало осадков почти в два раза больше месячной нормы", - заявил он.
Бирюков подчеркнул, что в целом концентрации основных загрязняющих веществ летом 2023 года оказались на 2-22% ниже аналогичных показателей предыдущего года. Так, в частности, концентрации диоксида азота сократились на 12%, взвешенных частиц РМ10 - на 22%, РМ2,5 - на 21%.
«
"Контролю состояния воздуха уделяется особое внимание. В круглосуточном режиме в столице работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ", - отметил он.
И.о. заммэра столицы напомнил, что в рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области
в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и успешно функционируют 15 автоматических станций контроля.
Власти Москвы оценили концентрацию загрязняющих веществ в воздухе в августе