https://ria.ru/20230925/volvo-1898498697.html

Завод Volvo в Калуге продали без опциона на обратный выкуп

Завод Volvo в Калуге продали без опциона на обратный выкуп - РИА Новости, 25.09.2023

Завод Volvo в Калуге продали без опциона на обратный выкуп

Активы шведского автоконцерна Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп, сообщил... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T14:18

2023-09-25T14:18

2023-09-25T14:18

экономика

калуга

volvo ab

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

игорь ким

денис мантуров

авто

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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Активы шведского автоконцерна Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Volvo - без опциона", - сказал он в кулуарах промышленной выставки "Иннопром", отвечая на вопрос об опционе на обратный выкуп относительно активов Volvo. Ранее в сентябре из данных ЕГРЮЛ стало известно, что активны шведского автопроизводителя перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима. Как отмечали в Минпромторге РФ, на предприятии в Калуге ведется работа по скорейшему перезапуску производства совместно с отечественным партнером.

https://ria.ru/20230925/hyundai-1898486759.html

калуга

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экономика, калуга, volvo ab, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), игорь ким, денис мантуров, авто