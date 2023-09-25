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Завод Volvo в Калуге продали без опциона на обратный выкуп - РИА Новости, 25.09.2023
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14:18 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/volvo-1898498697.html
Завод Volvo в Калуге продали без опциона на обратный выкуп
Завод Volvo в Калуге продали без опциона на обратный выкуп - РИА Новости, 25.09.2023
Завод Volvo в Калуге продали без опциона на обратный выкуп
Активы шведского автоконцерна Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп, сообщил... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:18
2023-09-25T14:18
экономика
калуга
volvo ab
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
игорь ким
денис мантуров
авто
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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Активы шведского автоконцерна Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Volvo - без опциона", - сказал он в кулуарах промышленной выставки "Иннопром", отвечая на вопрос об опционе на обратный выкуп относительно активов Volvo. Ранее в сентябре из данных ЕГРЮЛ стало известно, что активны шведского автопроизводителя перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима. Как отмечали в Минпромторге РФ, на предприятии в Калуге ведется работа по скорейшему перезапуску производства совместно с отечественным партнером.
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экономика, калуга, volvo ab, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), игорь ким, денис мантуров, авто
Экономика, Калуга, Volvo AB, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Игорь Ким, Денис Мантуров, Авто
Завод Volvo в Калуге продали без опциона на обратный выкуп

Мантуров: завод Volvo в Калуге продали без опциона на обратный выкуп

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗавод Volvo Group в Калуге
Завод Volvo Group в Калуге - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Завод Volvo Group в Калуге. Архивное фото
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АСТАНА, 25 сен - РИА Новости. Активы шведского автоконцерна Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, проданы российскому инвестору без опциона на обратный выкуп, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Volvo - без опциона", - сказал он в кулуарах промышленной выставки "Иннопром", отвечая на вопрос об опционе на обратный выкуп относительно активов Volvo.
Ранее в сентябре из данных ЕГРЮЛ стало известно, что активны шведского автопроизводителя перешли под контроль бизнесмена Игоря Кима.
Как отмечали в Минпромторге РФ, на предприятии в Калуге ведется работа по скорейшему перезапуску производства совместно с отечественным партнером.
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ЭкономикаКалугаVolvo ABМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Игорь КимДенис МантуровАвто
 
 
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