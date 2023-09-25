https://ria.ru/20230925/voditel-1898425776.html

После смертельного ДТП под Нижним Новгородом арестовали водителя грузовика

После смертельного ДТП под Нижним Новгородом арестовали водителя грузовика - РИА Новости, 25.09.2023

После смертельного ДТП под Нижним Новгородом арестовали водителя грузовика

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после смертельного ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области, водитель грузовика... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T10:07

2023-09-25T10:07

2023-09-25T10:07

происшествия

авто

нижегородская область

кстовский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после смертельного ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области, водитель грузовика задержан, сообщает региональное управление МВД. Ранее сообщалось, что утром в воскресенье на трассе М-7 в Кстовском районе столкнулись грузовик и пассажирская "Газель". Три человека погибли, 17 пострадали. По предварительным данным, причиной ДТП стал выехавший на полосу встречного движения грузовик. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовой автомашины марки "Мерседес" задержан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230924/dtp-1898358972.html

нижегородская область

кстовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, нижегородская область, кстовский район