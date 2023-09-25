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После смертельного ДТП под Нижним Новгородом арестовали водителя грузовика
После смертельного ДТП под Нижним Новгородом арестовали водителя грузовика - РИА Новости, 25.09.2023
После смертельного ДТП под Нижним Новгородом арестовали водителя грузовика
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после смертельного ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области, водитель грузовика... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T10:07
2023-09-25T10:07
2023-09-25T10:07
происшествия
авто
нижегородская область
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после смертельного ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области, водитель грузовика задержан, сообщает региональное управление МВД. Ранее сообщалось, что утром в воскресенье на трассе М-7 в Кстовском районе столкнулись грузовик и пассажирская "Газель". Три человека погибли, 17 пострадали. По предварительным данным, причиной ДТП стал выехавший на полосу встречного движения грузовик. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель грузовой автомашины марки "Мерседес" задержан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230924/dtp-1898358972.html
нижегородская область
кстовский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нижегородская область, кстовский район
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Кстовский район
После смертельного ДТП под Нижним Новгородом арестовали водителя грузовика
После ДТП с тремя погибшими под Нижним Новгородом арестовали водителя грузовика