Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию
Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию, несмотря на запрет правительства
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник прибыла в Эстонию с государственным визитом, несмотря на то что грузинское правительство не давало ей разрешения на совершение зарубежных визитов.
Как сообщила канцелярия президента Эстонии Алара Кариса, на встрече с Зурабишвили он подтвердил поддержку Эстонией интеграции Грузии с Европейским Союзом и призвал продолжить реформы.
«
"Эстония желает, чтобы Грузия добилась успеха на пути реформ к Европейскому Союзу, и мы готовы поддержать вашу страну своим опытом. Ближайшие недели важны для пути Грузии к статусу кандидата в Европейский Союз и для соответствия критериям, установленным Европейской комиссией. Для этого Грузия должна на словах, но особенно на деле, продемонстрировать свою решимость на всех уровнях", - цитирует Кариса его канцелярия.
Администрация Зурабишвили в понедельник сообщила, что грузинский лидер отправилась с визитом в страны Балтии, чтобы обсудить получение республикой статуса кандидата в члены ЕС. Кроме встречи с Карисом у президента Грузии в планах встречи с лидером Латвии Эдгарсом Ринкевичсем и с главой Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
Согласно Конституции Грузии, президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. Нарушение этого правила может грозить Зурабишвили импичментом.
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили из-за того, что, несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает совершать зарубежные визиты. Заявление об импичменте, которое подписали 80 депутатов парламента, передано в Конституционный суд Грузии.