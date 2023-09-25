https://ria.ru/20230925/vizit-1898591567.html

Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию

Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию - РИА Новости, 25.09.2023

Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник прибыла в Эстонию с государственным визитом, несмотря на то что грузинское правительство не давало ей... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T20:40

2023-09-25T20:40

2023-09-25T20:40

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саломе зурабишвили

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник прибыла в Эстонию с государственным визитом, несмотря на то что грузинское правительство не давало ей разрешения на совершение зарубежных визитов. Как сообщила канцелярия президента Эстонии Алара Кариса, на встрече с Зурабишвили он подтвердил поддержку Эстонией интеграции Грузии с Европейским Союзом и призвал продолжить реформы. "Эстония желает, чтобы Грузия добилась успеха на пути реформ к Европейскому Союзу, и мы готовы поддержать вашу страну своим опытом. Ближайшие недели важны для пути Грузии к статусу кандидата в Европейский Союз и для соответствия критериям, установленным Европейской комиссией. Для этого Грузия должна на словах, но особенно на деле, продемонстрировать свою решимость на всех уровнях", - цитирует Кариса его канцелярия. Администрация Зурабишвили в понедельник сообщила, что грузинский лидер отправилась с визитом в страны Балтии, чтобы обсудить получение республикой статуса кандидата в члены ЕС. Кроме встречи с Карисом у президента Грузии в планах встречи с лидером Латвии Эдгарсом Ринкевичсем и с главой Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе. Согласно Конституции Грузии, президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. Нарушение этого правила может грозить Зурабишвили импичментом. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили из-за того, что, несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает совершать зарубежные визиты. Заявление об импичменте, которое подписали 80 депутатов парламента, передано в Конституционный суд Грузии.

https://ria.ru/20230918/zurabishvili-1896999722.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, евросоюз, эстония, балтия, алар карис, эдгарс ринкевичс