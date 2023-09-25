Рейтинг@Mail.ru
Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/vizit-1898591567.html
Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию
Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию - РИА Новости, 25.09.2023
Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник прибыла в Эстонию с государственным визитом, несмотря на то что грузинское правительство не давало ей... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T20:40
2023-09-25T20:40
в мире
грузия
саломе зурабишвили
евросоюз
эстония
балтия
алар карис
эдгарс ринкевичс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_0:412:2909:2048_1920x0_80_0_0_5bea6d24614e714efef3e31ee7dfb5e7.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник прибыла в Эстонию с государственным визитом, несмотря на то что грузинское правительство не давало ей разрешения на совершение зарубежных визитов. Как сообщила канцелярия президента Эстонии Алара Кариса, на встрече с Зурабишвили он подтвердил поддержку Эстонией интеграции Грузии с Европейским Союзом и призвал продолжить реформы. "Эстония желает, чтобы Грузия добилась успеха на пути реформ к Европейскому Союзу, и мы готовы поддержать вашу страну своим опытом. Ближайшие недели важны для пути Грузии к статусу кандидата в Европейский Союз и для соответствия критериям, установленным Европейской комиссией. Для этого Грузия должна на словах, но особенно на деле, продемонстрировать свою решимость на всех уровнях", - цитирует Кариса его канцелярия. Администрация Зурабишвили в понедельник сообщила, что грузинский лидер отправилась с визитом в страны Балтии, чтобы обсудить получение республикой статуса кандидата в члены ЕС. Кроме встречи с Карисом у президента Грузии в планах встречи с лидером Латвии Эдгарсом Ринкевичсем и с главой Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе. Согласно Конституции Грузии, президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. Нарушение этого правила может грозить Зурабишвили импичментом. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили из-за того, что, несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает совершать зарубежные визиты. Заявление об импичменте, которое подписали 80 депутатов парламента, передано в Конституционный суд Грузии.
https://ria.ru/20230918/zurabishvili-1896999722.html
https://ria.ru/20230918/gd-1897037283.html
грузия
эстония
балтия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894130407_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_94ecb566fa2961df1f5dcfe825073e2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, саломе зурабишвили, евросоюз, эстония, балтия, алар карис, эдгарс ринкевичс
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Эстония, Балтия, Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс
Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию

Президент Грузии прибыла с визитом в Эстонию, несмотря на запрет правительства

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник прибыла в Эстонию с государственным визитом, несмотря на то что грузинское правительство не давало ей разрешения на совершение зарубежных визитов.
Как сообщила канцелярия президента Эстонии Алара Кариса, на встрече с Зурабишвили он подтвердил поддержку Эстонией интеграции Грузии с Европейским Союзом и призвал продолжить реформы.
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Конституционный суд Грузии начал изучать заявку об импичменте президента
18 сентября, 15:13
«
"Эстония желает, чтобы Грузия добилась успеха на пути реформ к Европейскому Союзу, и мы готовы поддержать вашу страну своим опытом. Ближайшие недели важны для пути Грузии к статусу кандидата в Европейский Союз и для соответствия критериям, установленным Европейской комиссией. Для этого Грузия должна на словах, но особенно на деле, продемонстрировать свою решимость на всех уровнях", - цитирует Кариса его канцелярия.
Администрация Зурабишвили в понедельник сообщила, что грузинский лидер отправилась с визитом в страны Балтии, чтобы обсудить получение республикой статуса кандидата в члены ЕС. Кроме встречи с Карисом у президента Грузии в планах встречи с лидером Латвии Эдгарсом Ринкевичсем и с главой Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
Согласно Конституции Грузии, президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства. Нарушение этого правила может грозить Зурабишвили импичментом.
Ранее правящая партия "Грузинская мечта" инициировала импичмент Зурабишвили из-за того, что, несмотря на полученные отказы от правительства, она продолжает совершать зарубежные визиты. Заявление об импичменте, которое подписали 80 депутатов парламента, передано в Конституционный суд Грузии.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Госдуме назвали данные о готовящемся в Грузии перевороте правдоподобными
18 сентября, 17:17
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзЭстонияБалтияАлар КарисЭдгарс Ринкевичс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала