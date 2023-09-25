https://ria.ru/20230925/vino-1898458473.html

Фестиваль "Черноморская винная неделя" стартовал на Кубани

Фестиваль "Черноморская винная неделя" стартовал на Кубани - РИА Новости, 25.09.2023

Фестиваль "Черноморская винная неделя" стартовал на Кубани

Фестиваль "Черноморская винная неделя" начался в Краснодарском крае и продлится до 1 октября, гостей ждет дегустация лучших сортов вин, выступление группы... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T11:53

2023-09-25T11:53

2023-09-25T11:53

туризм

краснодарский край

абрау-дюрсо

россия

еда - туризм

новости - туризм

вино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890595667_0:62:3072:1789_1920x0_80_0_0_59837b65ec2024dc4d62a2d0c48dcff3.jpg

КРАСНОДАР, 25 сен – РИА Новости. Фестиваль "Черноморская винная неделя" начался в Краснодарском крае и продлится до 1 октября, гостей ждет дегустация лучших сортов вин, выступление группы "Градусы", модные показы, гастрономические мастер-классы и заплыв на сапах. "Сегодня в регионе стартовала Черноморская винная неделя. Винодельни края представят энотуристам свои программы. Это уникальная возможность насладиться красотой юга России, посетить виноградники и увидеть, как производят настоящее кубанское вино", — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным пресс-службы краевой администрации, эногастрономический фестиваль проводят в регионе с 25 сентября по 1 октября в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Его откроют экскурсиями по знаковым местам винного туризма Кубани. Зарегистрированные гости смогут бесплатно посетить 17 виноделен края, познакомиться с традициями изготовления вина, продегустировать лучшие сорта и провести фотосессии на фоне виноградников. На каждой винодельне пройдут тематические и творческие мастер-классы, где гостей научат различать ароматы вин. Отмечается, что основной площадкой с 29 сентября по 1 октября станет Абрау-Дюрсо. Там пройдут модные показы известных дизайнеров, выступления театральных трупп и музыкальных коллективов. Вечером 30 сентября на фестивале выступит группа "Градусы". Гостей также ждут костюмированный заплыв на сапбордах, регата на озере Абрау. В парке пройдут гастрономические мастер-классы от шеф-поваров местных ресторанов. На ярмарке гости смогут приобрести фермерские продукты и сувениры ремесленников. Участники смогут создать арт-объект из винных пробок во время игры "Шардоне Гоу", добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230821/gastrotury-1890810889.html

краснодарский край

абрау-дюрсо

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

краснодарский край, абрау-дюрсо, россия, еда - туризм, новости - туризм, вино