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Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах расширения БРИКС - РИА Новости, 25.09.2023
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08:46 25.09.2023 (обновлено: 10:24 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/venesuela-1898412930.html
Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах расширения БРИКС
Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах расширения БРИКС - РИА Новости, 25.09.2023
Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах расширения БРИКС
Расширение БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) создаст новый мировой порядок, внесет вклад в создание более сбалансированного мира, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:46
2023-09-25T10:24
индия
китай
бразилия
брикс
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) создаст новый мировой порядок, внесет вклад в создание более сбалансированного мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. "Это новый порядок, не только политический, но и экономический, и, конечно, если нам удастся со временем закрепить дедолларизацию торговли энергоносителями и промышленными товарами, например, технологиями, которые производятся в Китае, в Индии, мы действительно внесем свой вклад в создание более сбалансированного мира", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230925/venesuela-1898411784.html
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Индия, Китай, Бразилия, БРИКС, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах расширения БРИКС

Глава МИД Венесуэлы: расширение БРИКС создаст новый мировой порядок и баланс

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) создаст новый мировой порядок, внесет вклад в создание более сбалансированного мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
"Это новый порядок, не только политический, но и экономический, и, конечно, если нам удастся со временем закрепить дедолларизацию торговли энергоносителями и промышленными товарами, например, технологиями, которые производятся в Китае, в Индии, мы действительно внесем свой вклад в создание более сбалансированного мира", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Читайте полный текст интервью >>>
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В МИД Венесуэлы заявили, что страна стремится стать членом БРИКС
Вчера, 08:32
 
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