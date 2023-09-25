https://ria.ru/20230925/venesuela-1898412930.html

Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах расширения БРИКС

Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах расширения БРИКС - РИА Новости, 25.09.2023

Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах расширения БРИКС

Расширение БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) создаст новый мировой порядок, внесет вклад в создание более сбалансированного мира, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:46

2023-09-25T08:46

2023-09-25T10:24

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) создаст новый мировой порядок, внесет вклад в создание более сбалансированного мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. "Это новый порядок, не только политический, но и экономический, и, конечно, если нам удастся со временем закрепить дедолларизацию торговли энергоносителями и промышленными товарами, например, технологиями, которые производятся в Китае, в Индии, мы действительно внесем свой вклад в создание более сбалансированного мира", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230925/venesuela-1898411784.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, китай, бразилия, брикс, генеральная ассамблея оон, оон, в мире