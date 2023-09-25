https://ria.ru/20230925/venesuela-1898412930.html
Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах расширения БРИКС
Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах расширения БРИКС - РИА Новости, 25.09.2023
Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах расширения БРИКС
Расширение БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) создаст новый мировой порядок, внесет вклад в создание более сбалансированного мира, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:46
2023-09-25T08:46
2023-09-25T10:24
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Расширение БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) создаст новый мировой порядок, внесет вклад в создание более сбалансированного мира, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. "Это новый порядок, не только политический, но и экономический, и, конечно, если нам удастся со временем закрепить дедолларизацию торговли энергоносителями и промышленными товарами, например, технологиями, которые производятся в Китае, в Индии, мы действительно внесем свой вклад в создание более сбалансированного мира", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Глава МИД Венесуэлы рассказал об итогах расширения БРИКС
Глава МИД Венесуэлы: расширение БРИКС создаст новый мировой порядок и баланс