https://ria.ru/20230925/venesuela-1898412071.html

Венесуэла и Россия на межправкомиссии обсудят ВТС, заявил глава МИД

Венесуэла и Россия на межправкомиссии обсудят ВТС, заявил глава МИД - РИА Новости, 25.09.2023

Венесуэла и Россия на межправкомиссии обсудят ВТС, заявил глава МИД

Венесуэла и Россия скоро проведут заседание межправительственной комиссии высокого уровня и планируют обсудить военно-техническое сотрудничество, заявил в... РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:36

2023-09-25T08:36

2023-09-25T10:23

венесуэла

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла и Россия скоро проведут заседание межправительственной комиссии высокого уровня и планируют обсудить военно-техническое сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. "Все планы с Россией укладываются в рамки межправительственной комиссии высокого уровня, которая скоро проведет свое заседание, в том числе и вопрос военно-технического сотрудничества - это проект, который включен в комиссию и идет своим чередом", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр добавил, что проект военно-технического сотрудничества осуществляется министерствами обороны и российскими компаниями и реализуется в соответствии с планами комиссии. Говоря о возможности открытия завода концерна "Калашников" в Венесуэле, Пинто заявил, что этим вопросом также занимается военно-техническая подкомиссия в межправкомиссии высокого уровня и он идет в соответствии с первоначальными планами. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230925/venesuela-1898411784.html

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венесуэла

россия

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венесуэла, россия, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон, в мире