https://ria.ru/20230925/venesuela-1898412071.html
Венесуэла и Россия на межправкомиссии обсудят ВТС, заявил глава МИД
Венесуэла и Россия на межправкомиссии обсудят ВТС, заявил глава МИД - РИА Новости, 25.09.2023
Венесуэла и Россия на межправкомиссии обсудят ВТС, заявил глава МИД
Венесуэла и Россия скоро проведут заседание межправительственной комиссии высокого уровня и планируют обсудить военно-техническое сотрудничество, заявил в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:36
2023-09-25T08:36
2023-09-25T10:23
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла и Россия скоро проведут заседание межправительственной комиссии высокого уровня и планируют обсудить военно-техническое сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. "Все планы с Россией укладываются в рамки межправительственной комиссии высокого уровня, которая скоро проведет свое заседание, в том числе и вопрос военно-технического сотрудничества - это проект, который включен в комиссию и идет своим чередом", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр добавил, что проект военно-технического сотрудничества осуществляется министерствами обороны и российскими компаниями и реализуется в соответствии с планами комиссии. Говоря о возможности открытия завода концерна "Калашников" в Венесуэле, Пинто заявил, что этим вопросом также занимается военно-техническая подкомиссия в межправкомиссии высокого уровня и он идет в соответствии с первоначальными планами. Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, россия, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Венесуэла, Россия, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Венесуэла и Россия на межправкомиссии обсудят ВТС, заявил глава МИД
Глава МИД Венесуэлы: Каракас и Москва обсудят военно-техническое сотрудничество