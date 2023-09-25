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Венесуэла и Россия на межправкомиссии обсудят ВТС, заявил глава МИД - РИА Новости, 25.09.2023
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08:36 25.09.2023 (обновлено: 10:23 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/venesuela-1898412071.html
Венесуэла и Россия на межправкомиссии обсудят ВТС, заявил глава МИД
Венесуэла и Россия на межправкомиссии обсудят ВТС, заявил глава МИД - РИА Новости, 25.09.2023
Венесуэла и Россия на межправкомиссии обсудят ВТС, заявил глава МИД
Венесуэла и Россия скоро проведут заседание межправительственной комиссии высокого уровня и планируют обсудить военно-техническое сотрудничество, заявил в... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:36
2023-09-25T10:23
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россия
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генеральная ассамблея оон
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла и Россия скоро проведут заседание межправительственной комиссии высокого уровня и планируют обсудить военно-техническое сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. "Все планы с Россией укладываются в рамки межправительственной комиссии высокого уровня, которая скоро проведет свое заседание, в том числе и вопрос военно-технического сотрудничества - это проект, который включен в комиссию и идет своим чередом", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр добавил, что проект военно-технического сотрудничества осуществляется министерствами обороны и российскими компаниями и реализуется в соответствии с планами комиссии. Говоря о возможности открытия завода концерна "Калашников" в Венесуэле, Пинто заявил, что этим вопросом также занимается военно-техническая подкомиссия в межправкомиссии высокого уровня и он идет в соответствии с первоначальными планами. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230925/venesuela-1898411784.html
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венесуэла, россия, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Венесуэла, Россия, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Венесуэла и Россия на межправкомиссии обсудят ВТС, заявил глава МИД

Глава МИД Венесуэлы: Каракас и Москва обсудят военно-техническое сотрудничество

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
© POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла и Россия скоро проведут заседание межправительственной комиссии высокого уровня и планируют обсудить военно-техническое сотрудничество, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.
"Все планы с Россией укладываются в рамки межправительственной комиссии высокого уровня, которая скоро проведет свое заседание, в том числе и вопрос военно-технического сотрудничества - это проект, который включен в комиссию и идет своим чередом", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
В МИД Венесуэлы заявили, что страна стремится стать членом БРИКС
Вчера, 08:32
Министр добавил, что проект военно-технического сотрудничества осуществляется министерствами обороны и российскими компаниями и реализуется в соответствии с планами комиссии.
Говоря о возможности открытия завода концерна "Калашников" в Венесуэле, Пинто заявил, что этим вопросом также занимается военно-техническая подкомиссия в межправкомиссии высокого уровня и он идет в соответствии с первоначальными планами.
Читайте полный текст интервью >>>
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ВенесуэлаРоссияНью-Йорк (город)Генеральная Ассамблея ООНООНВ мире
 
 
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