https://ria.ru/20230925/venesuela-1898411643.html
Глава МИД Венесуэлы напомнил о газовых резервах страны
Глава МИД Венесуэлы напомнил о газовых резервах страны - РИА Новости, 25.09.2023
Глава МИД Венесуэлы напомнил о газовых резервах страны
Венесуэла очень скоро станет четвертым по величине газовым резервом в мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:29
2023-09-25T08:29
2023-09-25T10:23
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экономика
венесуэла
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла очень скоро станет четвертым по величине газовым резервом в мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. "Напомним, что Венесуэла - крупнейший в мире нефтяной резерв, а очень скоро мы станем четвертым по величине газовым резервом в мире", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Пинто, Каракас обнаружил "интерес многих компаний, европейских, азиатских и американских, к участию в Венесуэле в различных секторах, включая энергетику". "Другими словами: есть много возможностей, наша нефтяная промышленность сильно растет", - уточнил он.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, венесуэла
В мире, Экономика, Венесуэла
Глава МИД Венесуэлы напомнил о газовых резервах страны
Глава МИД Венесуэлы: страна станет четвертым по величине газовым резервом в мире