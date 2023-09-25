https://ria.ru/20230925/venesuela-1898411643.html

Глава МИД Венесуэлы напомнил о газовых резервах страны

Глава МИД Венесуэлы напомнил о газовых резервах страны - РИА Новости, 25.09.2023

Глава МИД Венесуэлы напомнил о газовых резервах страны

Венесуэла очень скоро станет четвертым по величине газовым резервом в мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. РИА Новости, 25.09.2023

2023-09-25T08:29

2023-09-25T08:29

2023-09-25T10:23

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экономика

венесуэла

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ООН, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла очень скоро станет четвертым по величине газовым резервом в мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. "Напомним, что Венесуэла - крупнейший в мире нефтяной резерв, а очень скоро мы станем четвертым по величине газовым резервом в мире", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Пинто, Каракас обнаружил "интерес многих компаний, европейских, азиатских и американских, к участию в Венесуэле в различных секторах, включая энергетику". "Другими словами: есть много возможностей, наша нефтяная промышленность сильно растет", - уточнил он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230925/investirovanie-1898410739.html

венесуэла

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, венесуэла