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Глава МИД Венесуэлы напомнил о газовых резервах страны - РИА Новости, 25.09.2023
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08:29 25.09.2023 (обновлено: 10:23 25.09.2023)
https://ria.ru/20230925/venesuela-1898411643.html
Глава МИД Венесуэлы напомнил о газовых резервах страны
Глава МИД Венесуэлы напомнил о газовых резервах страны - РИА Новости, 25.09.2023
Глава МИД Венесуэлы напомнил о газовых резервах страны
Венесуэла очень скоро станет четвертым по величине газовым резервом в мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T08:29
2023-09-25T10:23
в мире
экономика
венесуэла
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла очень скоро станет четвертым по величине газовым резервом в мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. "Напомним, что Венесуэла - крупнейший в мире нефтяной резерв, а очень скоро мы станем четвертым по величине газовым резервом в мире", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По словам Пинто, Каракас обнаружил "интерес многих компаний, европейских, азиатских и американских, к участию в Венесуэле в различных секторах, включая энергетику". "Другими словами: есть много возможностей, наша нефтяная промышленность сильно растет", - уточнил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230925/investirovanie-1898410739.html
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в мире, экономика, венесуэла
В мире, Экономика, Венесуэла
Глава МИД Венесуэлы напомнил о газовых резервах страны

Глава МИД Венесуэлы: страна станет четвертым по величине газовым резервом в мире

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла очень скоро станет четвертым по величине газовым резервом в мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.
"Напомним, что Венесуэла - крупнейший в мире нефтяной резерв, а очень скоро мы станем четвертым по величине газовым резервом в мире", - сообщил он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам Пинто, Каракас обнаружил "интерес многих компаний, европейских, азиатских и американских, к участию в Венесуэле в различных секторах, включая энергетику".
"Другими словами: есть много возможностей, наша нефтяная промышленность сильно растет", - уточнил он.
Читайте полный текст интервью >>>
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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