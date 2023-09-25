"Ужасно": в США опубликовали шокирующие кадры из казарм

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Тысячам военнослужащих в США приходится жить в ужасных условиях в грязных казармах, покрытых плесенью и затопленных канализационной водой, пишет Business Insider со ссылкой на доклад американского правительства."На одном из объектов военнослужащие отвечают за уборку биологических отходов, которые могут остаться в казарме после самоубийства", — говорится в материале.В докладе указали, что казармы Вооруженных сил Соединенных Штатов находятся в ужасном состоянии: повсюду плесень, грязные полы, нашествие насекомых и других вредителей, переполнение канализации, грязно-коричневая вода из труб.Журналисты также отметили, что проживание в таких условиях влияет на психическое здоровье бойцов, вызывая панические атаки или провоцируя потребление наркотиков, что может подорвать их боеспособность.Ранее британское издание Daily Mail публиковало фотографии чудовищных условий жизни в казармах королевской гвардии Соединенного Королевства.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Тысячам военнослужащих в США приходится жить в ужасных условиях в грязных казармах, покрытых плесенью и затопленных канализационной водой, пишет Business Insider со ссылкой на доклад американского правительства.
«
"На одном из объектов военнослужащие отвечают за уборку биологических отходов, которые могут остаться в казарме после самоубийства", — говорится в материале.
В докладе указали, что казармы Вооруженных сил Соединенных Штатов находятся в ужасном состоянии: повсюду плесень, грязные полы, нашествие насекомых и других вредителей, переполнение канализации, грязно-коричневая вода из труб.
Журналисты также отметили, что проживание в таких условиях влияет на психическое здоровье бойцов, вызывая панические атаки или провоцируя потребление наркотиков, что может подорвать их боеспособность.
Ранее британское издание Daily Mail публиковало фотографии чудовищных условий жизни в казармах королевской гвардии Соединенного Королевства.
"Отвратительно": в Британии опубликовали шокирующие кадры из казарм
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