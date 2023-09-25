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"Ужасно": в США опубликовали шокирующие кадры из казарм - РИА Новости, 25.09.2023
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14:29 25.09.2023
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"Ужасно": в США опубликовали шокирующие кадры из казарм
"Ужасно": в США опубликовали шокирующие кадры из казарм - РИА Новости, 25.09.2023
"Ужасно": в США опубликовали шокирующие кадры из казарм
Тысячам военнослужащих в США приходится жить в ужасных условиях в грязных казармах, покрытых плесенью и затопленных канализационной водой, пишет Business... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T14:29
2023-09-25T14:29
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Тысячам военнослужащих в США приходится жить в ужасных условиях в грязных казармах, покрытых плесенью и затопленных канализационной водой, пишет Business Insider со ссылкой на доклад американского правительства.&quot;На одном из объектов военнослужащие отвечают за уборку биологических отходов, которые могут остаться в казарме после самоубийства&quot;, — говорится в материале.В докладе указали, что казармы Вооруженных сил Соединенных Штатов находятся в ужасном состоянии: повсюду плесень, грязные полы, нашествие насекомых и других вредителей, переполнение канализации, грязно-коричневая вода из труб.Журналисты также отметили, что проживание в таких условиях влияет на психическое здоровье бойцов, вызывая панические атаки или провоцируя потребление наркотиков, что может подорвать их боеспособность.Ранее британское издание Daily Mail публиковало фотографии чудовищных условий жизни в казармах королевской гвардии Соединенного Королевства.
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в мире, сша
В мире, США
"Ужасно": в США опубликовали шокирующие кадры из казарм

BI: правительство США опубликовало кадры плохого состояния американских казарм

© Фото : Government Accountability OfficeФото из правительственного доклада о состоянии казарм в США
Фото из правительственного доклада о состоянии казарм в США - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Government Accountability Office
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Тысячам военнослужащих в США приходится жить в ужасных условиях в грязных казармах, покрытых плесенью и затопленных канализационной водой, пишет Business Insider со ссылкой на доклад американского правительства.
«

"На одном из объектов военнослужащие отвечают за уборку биологических отходов, которые могут остаться в казарме после самоубийства", — говорится в материале.

© Government Accountability OfficeФото из правительственного доклада о состоянии казарм в США
Фото из правительственного доклада о состоянии казарм в США
Фото из правительственного доклада о состоянии казарм в США
© Government Accountability Office
1 из 2
© Government Accountability OfficeФото из правительственного доклада о состоянии казарм в США
Фото из правительственного доклада о состоянии казарм в США
Фото из правительственного доклада о состоянии казарм в США
© Government Accountability Office
2 из 2
Фото из правительственного доклада о состоянии казарм в США
© Government Accountability Office
1 из 2
Фото из правительственного доклада о состоянии казарм в США
© Government Accountability Office
2 из 2
В докладе указали, что казармы Вооруженных сил Соединенных Штатов находятся в ужасном состоянии: повсюду плесень, грязные полы, нашествие насекомых и других вредителей, переполнение канализации, грязно-коричневая вода из труб.
Журналисты также отметили, что проживание в таких условиях влияет на психическое здоровье бойцов, вызывая панические атаки или провоцируя потребление наркотиков, что может подорвать их боеспособность.
Ранее британское издание Daily Mail публиковало фотографии чудовищных условий жизни в казармах королевской гвардии Соединенного Королевства.
Казармы королевских гвардейцев в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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2 апреля, 15:15
 
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