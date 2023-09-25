Рейтинг@Mail.ru
"Единственный вариант". В США раскрыли, от каких регионов откажется Киев - РИА Новости, 25.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898578691.html
"Единственный вариант". В США раскрыли, от каких регионов откажется Киев
"Единственный вариант". В США раскрыли, от каких регионов откажется Киев - РИА Новости, 25.09.2023
"Единственный вариант". В США раскрыли, от каких регионов откажется Киев
Украине придется отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:10
2023-09-25T19:10
политика
россия
украина
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украине придется отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Единственный способ все закончить — безоговорочная капитуляция Украины", — сказал эксперт.Как отметил Джонсон, Россия не отдаст Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, Киев находится не в той позиции, чтобы диктовать какие-либо условия Москве."Ни один из этих регионов не вернется назад — и точка", — подчеркнул он.Если ВСУ откажутся капитулировать, российская армия обескровит их и защитит свои территории, резюмировал бывший аналитик ЦРУ.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898539939.html
https://ria.ru/20230925/vsu-1898518916.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Единственный вариант". В США раскрыли, от каких регионов откажется Киев

Экс-аналитик ЦРУ: Киев вынужденно капитулирует и откажется от четырех областей

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украине придется отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«
"Единственный способ все закончить — безоговорочная капитуляция Украины", — сказал эксперт.
Как отметил Джонсон, Россия не отдаст Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, Киев находится не в той позиции, чтобы диктовать какие-либо условия Москве.
"Ни один из этих регионов не вернется назад — и точка", — подчеркнул он.
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Все испарится. В США раскрыли, что Россия готовит на Западной Украине
Вчера, 16:31
Если ВСУ откажутся капитулировать, российская армия обескровит их и защитит свои территории, резюмировал бывший аналитик ЦРУ.
Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
"Тяжелые бои". В США раскрыли, сколько военных ВСУ потеряли за лето
Вчера, 15:33
 
ПолитикаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала