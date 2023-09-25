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"Единственный вариант". В США раскрыли, от каких регионов откажется Киев
"Единственный вариант". В США раскрыли, от каких регионов откажется Киев - РИА Новости, 25.09.2023
"Единственный вариант". В США раскрыли, от каких регионов откажется Киев
Украине придется отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T19:10
2023-09-25T19:10
2023-09-25T19:10
политика
россия
украина
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Украине придется отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Единственный способ все закончить — безоговорочная капитуляция Украины", — сказал эксперт.Как отметил Джонсон, Россия не отдаст Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, Киев находится не в той позиции, чтобы диктовать какие-либо условия Москве."Ни один из этих регионов не вернется назад — и точка", — подчеркнул он.Если ВСУ откажутся капитулировать, российская армия обескровит их и защитит свои территории, резюмировал бывший аналитик ЦРУ.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898539939.html
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политика, россия, украина, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Единственный вариант". В США раскрыли, от каких регионов откажется Киев
Экс-аналитик ЦРУ: Киев вынужденно капитулирует и откажется от четырех областей